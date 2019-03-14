Средние цены на круглый лес в России в феврале продолжили снижение

В феврале 2019 г. средние цены на круглый лес в России сократились на 1,3%. Тенденция снижения цен наблюдается с начала текущего года, в то время как весь прошлый год цены на круглый лес росли. Об этом говорится в ежемесячном обзоре "Цены на круглый лес", подготовленном аналитической службой компании Lesprom Network.

Средняя цена хвойного пиловочника (диаметр 16-30 см, длина 4-6 м) увеличилась на 0,5%, лиственного пиловочника (диаметр 16-30 см, длина 3-6 м) – сократилась на 2,9%. Цена хвойного баланса (длина 4 м, диаметр 6-16 см, 1-3 сорта) снизилась на 1,9%, лиственного баланса - на 1%.

Наибольшую устойчивость к снижению цены продемонстрировал хвойный пиловочник: его цена снизилась только в Уральском федеральном округе (-3%), а в Сибирском федеральном округе даже выросла на 3%.

Максимальное падение цены на лиственный пиловочник наблюдалось в Северо-Западном (-8%) и Приволжском федеральных округах (-5%).

В феврале падению цен на древесину способствовал рост объемов заготовки.