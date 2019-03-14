Альфа-Банк поддержит арт-шоу DA!MOSCOW, на котором будут представлены работы ведущих российских и зарубежных художников

С 16 по 19 мая в Гостином дворе состоится первое арт-шоу DA!MOSCOW, на котором будут представлены работы ведущих российских и зарубежных художников. На четыре дня москвичам и гостям столицы будет предоставлена возможность посмотреть и приобрести искусство музейного уровня. Генеральный партнер DA!MOSCOW — Альфа-Банк — на протяжении многих лет активно поддерживает яркие проекты в сфере культуры и искусства.

Ежегодное арт-шоу DA!MOSCOW даст возможность показать лучших на сегодняшний день отечественных художников и приглашенных иностранных гостей. Экспериментальный характер арт-шоу предполагает большое количество сюрпризов.

Задачи DA!MOSCOW — способствовать появлению и развитию частных и корпоративных коллекций искусства, закрепить за Москвой статус международного культурного центра, привлекая в столицу дополнительный туристический поток, и познакомить широкую публику с современным искусством музейного уровня. DA!MOSCOW формирует сообщество коллекционеров и меценатов, поддерживающих современное искусство в России.

DA!MOSCOW — это инициатива Владимира Овчаренко, основателя одной из первых частных галерей современного искусства OVCHARENKO и первого в России аукциона современного искусства VLADEY. Экспертиза Владимира в области российского и зарубежного искусства насчитывает более 30 лет. DA!MOSCOW объединит отечественные и международные галереи. Среди галерей-участников: Галерея Триумф, Крокин_галерея, Палисандр, Совком, Центр фотографии им. братьев Люмьер, 11.12, Anna Nova, Art4.ru, Christine Koenig, Heritage, Marina Gisich, Name и другие.

«Пока наши лучшие художники и галереи не создадут серьезную конкурентную среду в России, пока наши коллекционеры не научатся серьезно поддерживать их деятельность, до тех пор никто с нами в мире считаться не будет. Американцы сначала поддерживают американских художников, потом всех остальных, немцы — немецких, китайцы — китайских. По-другому не бывает. Россия — не исключение. И мы докажем, что такое сотрудничество возможно. У нас великая история коллекционирования, имена Третьякова, Щукина и Морозова запомнятся навсегда. И работы Малевича — в золотом фонде мирового искусства. Надо продолжать и быть впереди всех!» — говорит Владимир Овчаренко.

«Продолжая многолетнюю традицию, Альфа-Банк рад содействовать развитию современного искусства. Уверен, что коллекционеры оценят представленные работы и многие из них окажутся в частных собраниях. DA!MOSCOW — амбициозный проект, я желаю ему успеха», — отмечает Председатель Совета директоров Альфа-Банка Петр Авен.

Клиенты Альфа-Банк смогут приобрести билеты на ярмарку DA!MOSCOW с 20% скидкой по любой карте Альфа-Банка, а для обладателей карт категории Signature и Black посещение ярмарки будет бесплатным.

Дополнительная информация:

Владимир Овчаренко — коллекционер, основатель одной из первых в России галерей современного искусства OVCHARENKO и первого аукциона российского современного искусства «VLADEY».

C середины 90-х годов галерея (до 2018 года — Regina Gallery) — постоянный участник международных ярмарок, в том числе Art Basel и Frieze. OVCHARENKO сотрудничает с художниками, чьи работы и идеи востребованы как в России, так и за рубежом. Среди известных в мире авторов галереи — Виктор Алимпиев, Сергей Братков, Сергей Зарва, Павел Пепперштейн, Иван Чуйков, Семён Файбисович. OVCHARENKO постоянно предоставляет работы своих художников для крупных международных проектов и биеннале современного искусства, их работы находятся в ведущих музеях мира: MoMa (Нью-Йорк), Тейт Модерн (Лондон), Центре Помпиду (Париж).

VLADEY — первый в России аукцион современного искусства, созданный в 2013 году и завоевавший авторитет среди художников и коллекционеров. Вечерние торги проводятся дважды в год весной и осенью; на кураторских торгах работы отбираются приглашенным экспертом, аукционы «Все по 100» (стартовая цена на все лоты — €100) стали новым словом в мировой аукционной практике. Торги транслируются в прямом эфире, а у покупателей есть возможность делать ставки из любой точки мира. Средний процент проданных работ на торгах — 75%, что по мировым меркам считается очень высоким результатом. За четыре года существования VLADEY на аукционе были проданы произведения более 250 российских авторов, для большинства из них это были первые аукционные результаты.

Петр Авен — член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», председатель совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк». Кандидат экономических наук, профессор Государственного университета Высшая Школа Экономики. Является членом Совета директоров Российской Экономической Школы; членом Попечительского Совета МГУ им. Ломоносова; членом Президентского Совета по международным отношениям Йельского университета (США). Член Попечительского Совета Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; член Попечительского Совета Русского географического общества; Попечитель Королевской Академии искусств (Великобритания). Активно поддерживает искусство и театр в России. Владеет крупнейшей в России коллекцией произведений русского искусства начала двадцатого века, постоянно пополняет ее. В состав коллекции Петра Авена входят работы Кандинского, Шагала, Гончаровой, Ларионова, Кончаловского, Петра-Водкина, Серова, Коровина, Лентулова, Судейкина, Серебряковой, Анненкова, Древина, Удальцовой и многих других выдающихся художников. Также увлекается современной скульптурой. Среди его приобретений можно отметить работы Генри Мура и Луизы Буржуа.

Альфа-Банк. Будучи крупнейшим частным банком в России, Альфа-Банк ассоциируется не только с наиболее передовыми технологиями и высоким качеством клиентского обслуживания, но и с яркими проектами, которые внесли вклад в сохранение российского культурного наследия. Благодаря его финансовой поддержке отреставрированы знаменитый Российский павильон в Венеции и объект всемирного наследия ЮНЕСКО — Каслинский павильон в Екатеринбурге. Альфа-Банк активно содействует развитию и продвижению современного искусства. В числе крупных международных событий, состоявшихся при его участии, — выставки работ Казимира Малевича в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке и Галерее Тейт Модерн в Лондоне. Начиная с 2017 года, Альфа-Банк сотрудничает с компанией Smart Art, помогая обрести широкое признание перспективным российским художникам. При его поддержке в Москве состоялись дебютная выставка Дарьи Иринчеевой «Пустое знание» и выставка Александры Паперно «Любовь к себе среди руин». В 2018 году Альфа-Банк привез в Екатеринбург одно из самых знаковых полотен ХХ века — картину К. Петрова-Водкина «Купание красного коня». Уникальный экспонат был предоставлен Третьяковской галереей для выставки «Дар Казимиры Басевич музеям России», объединившей работы таких знаменитых художников, как Н. Рерих, Б. Кустодиев, М. Врубель, А. Бенуа. Альфа-Банк выступил генеральным спонсором этого проекта, ставшего данью памяти трем поколениям семьи Басевич-Лотаревых, передавшим свою коллекцию в дар российским музеям.