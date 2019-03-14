Шатер Сбербанка на Универсиаде в Красноярске посетило более 16 тысяч человек

Шатер Сбербанка в парке Универсиады, которая завершилась в Красноярске, вызвал большой интерес у спортсменов, волонтеров и болельщиков из-за чего работал с максимальной загрузкой все дни зимних Игр. Центром притяжения стали технологичные видеозоны.

Основной точкой шатра Сбербанка стал мобильный комплекс съемки в режиме стоп-моушен с полным облетом вокруг человека на 360 градусов. Именно с его помощью гости шатра могли записать уникальное видео с настоящим факелом Универсиады в руках. Комплекс включает в себя 25 камер и несколько серверов, которые позволяют собирать получившиеся в момент съемки кадры в единый видеоролик, дополнительно подстраивая промежуточные кадры, создавая более мягкое и плавное движение.

Еще один мобильный видеокомплекс, установленный на стенде сервиса по поиску и покупке квартир ДомКлик, предоставлял возможность посетителям шатра выбрать дом своей мечты и записать видеопослание с эффектом присутствия в нем.

Всего за две недели работы шатра его посетило чуть больше чем 16 тысяч гостей, которые записали и выложили в социальные сети более 14 тысяч мини-клипов.

Кроме того, Сбербанк организовал конкурс фотографий и видеороликов с обязательным присутствием в кадре локаций Банка на Универсиаде. Победители получили билеты на финальные соревнования по хоккею и фигурному катанию.

Приятным сюрпризом для болельщиков Универсиады стали организованные в шатре Сбербанка автограф-сессии с победителями Олимпийских Игр и чемпионатов мира. А в Международный женский день 8 марта посетительницы шатра получили специальные подарки и цветы от талисмана Универсиады U-лайки.

Болельщики приобрели более шестисот памятных золотых и серебряных монет, посвященных Универсиаде. Большой интерес у гостей соревнований вызвали банковские карты Сбербанка с изображением талисмана Универсиады. Карта с моментальным выпуском стала популярным сувениром у иностранных болельщиков, в первую очередь у представителей Китая.

Сбербанк – официальный спонсор Зимней Универсиады-2019. Специально для Студенческих игр в Красноярске Банк обеспечил развитую банковскую инфраструктуру. В том числе в деревне Универсиады был открыт отдельный офис Банка, в точках продаж Универсиады были установлены терминалы эквайринга, работали 14 отделений Банка с англоязычными сотрудниками и навигацией, на спортивных объектах функционировали современные банкоматы.