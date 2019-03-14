Банк «Открытие» приглашает предпринимателей пройти бесплатный курс по обслуживанию клиентов с детьми

Банк «Открытие» приглашает предпринимателей пройти бесплатный курс по обслуживанию клиентов с детьми, на котором можно получить практические советы, как увеличить выручку и повысить качество обслуживания клиентов.

Специальный курс банка «Открытие» «Что такое Kid-Friendly или как стать дружелюбным бизнесом?» создан в рамках премии Open Friendly Business и состоит из 4 видеороликов. В них эксперты дают простые практические советы предпринимателям, как организовать удобное пространство для детей в своем магазине, салоне или офисе, как научить сотрудников обслуживать клиентов с детьми и какие преимущества имеет бизнес, дружелюбный к детям.

Спикерами курса стали основатель сети развивающих центров для детей «Бэби-клуб» Юрий Белонощенко и руководитель проекта «Здесь рады детям» – Мария Залунина. В результате обучения малый и средний бизнес сможет создать комфортную обстановку и качественно повысить уровень своего сервиса.

Материалы курса находятся в свободном доступе на сайте openfriendly.ru.

«Здесь рады детям» – это социальный проект основателей «Бэби-клуба», направленный на создание благоприятной городской среды для людей с детьми. Компании, которые являются kid-friendly, с радостью встречают у себя детей, бесплатно наливают им воду, имеют в наличии на своей территории детское игровое пространство. На входной двери у них размещается наклейка «Здесь рады детям» и в мобильном приложении на картах организаторов отражаются их адреса.

Напомним, банк «Открытие» присоединился к проекту Kid-Friendly в 2018 году и стал спонсором первой федеральной премии Open Friendly Business. Участниками премии могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые обладают kid-friendly критериями или хотят стать такими. Подать заявку и ознакомиться с подробностями участия в премии можно на сайте премии Openfriendly.ru до 22 марта.