Банк УРАЛСИБ предлагает кредиты наличными и рефинансирование по фиксированной ставке 11,9% годовых

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по всем программам потребительского кредитования. Теперь клиенты Банка могут получить кредит наличными или кредит с целью рефинансирования займов сторонних банков по фиксированной ставке 11,9% годовых.

Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья клиента и рисков потери работы.

Кредит наличными в Банке УРАЛСИБ выдается на любые цели. При этом кредит можно получить всего по двум документам.

Рефинансирование от Банка УРАЛСИБ позволяет объединить любое количество кредитов в одном займе без комиссий и дополнительных платежей, снизить размер ежемесячного платежа, а также дополнительно получить наличные денежные средства.

Ознакомиться с полными условиями потребительского кредитования, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8‑800‑250‑57‑57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».