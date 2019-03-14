Банк «Открытие» профинансировал поставку вагонов-цистерн на сумму 3,3 млрд рублей

«Открытый лизинг» завершил сделку по поставке 1100 вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородов. Вагоны-цистерны были приобретены у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Сумма сделки составила 3,3 млрд рублей, срок финансирования - 12 лет. Сделка была профинансирована за счет кредитных средств банка «Открытие».

Транспортные средства будут использоваться для транспортировки сырья добывающих предприятий ГК «Лукойл» с целью последующей переработки и продажи.

«Банк «Открытие» активно развивает программы сотрудничества с подрядчиками крупнейших корпораций России. Мы высоко оцениваем потенциал наших новых программ, которые позволяют в кратчайшие сроки обеспечивать различные потребности подрядчиков крупнейших компаний с использованием кредитов, а также лизингового и факторингового финансирования», - отметил Андрей Кутасин, вице-президент, директор департамента по работе с ключевыми клиентами банка «Открытие».

ООО «Открытый лизинг» является дочерней лизинговой компанией банка «Открытие», ориентированной на работу с клиентами крупного бизнеса. Компания специализируется на сделках с подвижным составом, морскими и речными судами, нефтегазовым оборудованием.

Предложение лизинговых услуг клиентам банка началось в декабре 2018 года. «Открытие» ставит перед собой амбициозные цели по развитию этого направления. Это возможность точно и комплексно ответить на существующий запрос клиентов. Продукт востребован как в корпоративном, так и в государственном секторе.