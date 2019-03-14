БКС Банк выпустил карту для путешественников MORE и возвращает до 10% с покупок в тревел-категориях

БКС Банк и компания Visa запустили дебетовую карту MORE специально для тех, кто часто путешествует. При оплате повседневных покупок новой картой клиенты получают бонусы, которыми можно компенсировать расходы в категории «Путешествия».

К карте MORE подключена программа лояльности «БКС Бонус». По условиям программы держатели карт MORE будут получать бонусы за любые покупки — до 3% в зависимости от суммы ежемесячных трат. Кроме того, за покупки у тревел-партнёров на сайте сервиса «БКС Бонус» банк начисляет дополнительные бонусы — до 10%. Так, за авиабилеты банк начисляет 2% от суммы, за бронирование отелей — 6%, за аренду авто — 7%, за покупку туристической страховки — 10%. В рамках персональных специальных предложений размер бонусов может достигать до 30%.

Начисленными бонусами можно компенсировать стоимость авиабилетов любых авиалиний, бронирования отелей, аренды авто и других товаров и услуг в категории «Путешествия». Один бонус равен одному рублю, деньги мгновенно зачисляются на основной счет клиента. При этом максимального лимита для начисления бонусов нет, и они не сгорают.

Помимо этого, БКС Банк предлагает держателям карты Visa популярные у путешественников услуги и сервисы: обмен валюты по льготному курсу, снятие до 150 000 рублей (или эквивалент в валюте) наличными в любых банкоматах мира без комиссии, бесплатную страховку в путешествиях по всему миру (страховое покрытие 50 000 EUR). К карте MORE открываются счета в рублях, долларах и евро. Мгновенное переключение между валютами через мобильный банк позволяет совершать покупки в путешествиях без лишних конвертаций.

В рамках пакета услуг MORE карта Visa Platinum выпускается бесплатно. При совершении покупок по карте на сумму от 35 тыс. рублей в месяц обслуживание пакета услуг бесплатное.

Держатели карты MORE БКС Банка могут пользоваться специальными предложениями для путешествий от компании Visa, в числе которых получение скидки на трансферы в аэропорт и обратно, бесплатный безлимитный интернет в роуминге по всему миру и другие преференции.

Заказать карту MORE, а также подробнее узнать об условиях обслуживания и тарифах можно на сайте bcs-bank.com. Карту доставят в удобное для клиентов время и место бесплатно. Предложение действует для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Тольятти, Самары, Череповца, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани.