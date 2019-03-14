Солид Банк выступил партнером «Марафона рекламы» ДВФУ

«Марафон рекламы» – новый конкурсно-образовательный проект для студентов рекламных и коммуникационных специальностей ВУЗов Дальнего Востока пройдет при поддержке Солид Банка.



Организаторами выступают Дальневосточный государственный университет и школа рекламы и дизайна «Селекция». Программа мероприятия состоит из двух частей: образовательной (интенсив с лекциями и мастер-классами от спикеров, ведущих профессионалов из области рекламы и маркетинга, дизайна и digital) и конкурсной (соревнование студенческих команд разработке рекламных компаний).



«Как вы, наверное, заметили по нашей рекламе – мы за креатив, смелость и хороший юмор, – комментирует Геннадий Фофанов, Председатель Правления АО «Солид Банк». – Поэтому, мы с удовольствием поддерживаем инициативы, направленные на мотивацию молодых специалистов творить что-то новое, на их развитие и профессиональный рост. Желаем ребятам удачи в конкурсе, творческой энергии и огня».

До конца марта командам предстоит разработать решение кейсов от реальных компаний. Солид Банк также участвует в качестве заказчика.

В финал Марафона попадут студенты, успешно прошедшие первый этап. С 11 по 13 апреля на базе Дальневосточного федерального университета участники пройдут образовательный интенсив и представят жюри свои проекты на итоговой защите. Победители получат главный приз Марафона, подарки от компаний-партнеров и сертификаты на прохождение образовательных курсов в школе рекламы и дизайна «Селекция».