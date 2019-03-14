Иркутянка пыталась скрыться с машиной от приставов и не платить долг по кредиту

Жительница Иркутска скрывалась со своим автомобилем от судебных приставов, чтобы не платить долг перед банком. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Фото из архива УФССП России по Иркутской области

Иркутянка задолжала одной из коммерческих структур 366 тысяч рублей. После получения постановления женщина стала скрываться от должностных лиц Управления – к погашению задолженности не приступала, на прием к судебному приставу не являлась, по адресу проживания застать неплательщика не удавалось. Опрос соседей должницы показал, что должница проживает в квартире, но приходит домой поздно вечером. Также соседи рассказали, что она работает в салоне ногтевого сервиса.

Судебный пристав установил имущество должника, а именно: автотранспортное средство марки Hyundai Solaris, 2017 года выпуска. Должностное лицо выехало по предполагаемому месту работы неплательщика с целью ареста машины. Около офисного здания, где расположена студия красоты, была обнаружена машина должника. В салоне судебному приставу-исполнителю сказали, что гражданка А. у них никогда не работала. Судебным приставом было принято решение о наложении ареста на иномарку и ее транспортировки на специализированную площадку, для этого был вызван эвакуатор.

В машину пытались проникнуть неизвестные лица, чтобы остановить изъятие транспортного средства. В обоснование своих действий граждане пояснили, что они защищали имущество своей знакомой, которая находится на длительном лечении. Однако, через десять минут, во время погрузки транспортного средства на эвакуатор, явилась сама должница, которая была ознакомлена с постановлением о наложении ареста, а также получила повестку на прием к судебному приставу-исполнителю.

В ходе личного приема женщина пояснила, что ни на каком лечении не находится, надеялась, что таким образом должностные лица не смогут арестовать ее имущество, а также, что официального трудоустройства не имеет, ходатайствовала о снятии ареста. В ходатайстве было отказано.

К выплате задолженности иркутянка не приступила, автомобиль передан на реализацию в счет погашения долга.