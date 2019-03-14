Фотовыставка о жизни коренных народов Сибири открылась в Иркутске при поддержке ИНК

Фотовыставка «Коренные народы Иркутской области: люди и среда обитания» начала свою работу 13 марта в выставочном зале иркутской областной универсальной научной библиотеки им. Молчанова-Сибирского.

Выставка стала первым событием в Иркутске, открывающим всемирный «Год языков коренных народов», объявленный Ассамблей ООН в 2019 году. Экспозиция знакомит с сегодняшним днём эвенков, бурятов, тофалар, сойотов – народностей, изначально населявших территорию Иркутской области и гостеприимно принявших десятки других этносов. Авторами представленных фоторабот стали Борис Слепнев, Сергей Игнатенко, Ольга Казакевич, Александр Шудыкин, Николай Александров, Людмила Ерошенко, Ольга Игошева. Организатор выставки – проект «Иркутская область. Книга рекордов».

Выставка призвана обратить внимание посетителей на важность сохранения культуры, традиций, языка коренных народов, увидеть мир их глазами, почувствовать их ценности. На открытии выставки организаторы пригласили представителей органов областной власти и общественности, для которых тема сохранения и поддержки коренных этносов региона является главной в их деятельности. Присутствовавшие были единодушны в своих оценках своевременности обращение к теме коренных народов, уважения к их среде обитания, культурным ценностям, этичного отношения к природе, что особенно важно в условиях активного освоения территорий проживания таких этносов. Помощь в проведении фотовыставки оказало ООО «Иркутская нефтяная компания», которое разрабатывает нефтегазовые месторождения в северных территориях региона.

«Мы, как представители эвенкийского сообщества, проживающего на территории Иркутской области, особенно хотели бы отметить Иркутскую нефтяную компанию. Это достойный международных стандартов уровень грамотного хозяйствования, с соблюдением всех экологических норм освоения недр и уважительного, ответственного отношения к проживающим на этой земле коренным народам», – отметила руководитель Иркутского отделения общественной организации «Этнокультурный центр народов Севера» Евгения Гомбоева.

Фотовыставка станет составной частью научно-практической конференции «Языки коренных народов Иркутской области: современное состояние и перспективы сохранения», которая состоится 25 марта 2019 года в библиотеке им.Молчанова-Сибирского в рамках Международного фестиваля книжной культуры «КнигаМарт», генеральным партнером которого так же стала ИНК.