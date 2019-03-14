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ИНК вошла в реестр членов Российского союза промышленников и предпринимателей

14 марта 2019

Сегодня, 14 марта, в рамках Недели российского бизнеса состоялась встреча исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктора Черепова и генерального директора Иркутской нефтяной компании (ИНК) Марины Седых.

На встрече руководителю компании вручили свидетельство, подтверждающее включение ИНК в реестр членов РСПП.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Сегодня это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.


/ СИА /
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