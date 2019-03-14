250 млн рублей на проведение весенне-полевых работ получат аграрии Иркутской области

Производителям сельхозтоваров Приангарья в этом году выделят средства на компенсацию части затрат на проведение весенне-полевых работ. По информации пресс-службы правительства области, на эти цели из областного бюджета будет направлено 250 млн рублей. Фото: apk-news.ru

– Год назад аграрии испытали серьезный кризис, когда перед самой посевной резко увеличились цены на горюче-смазочные материалы. И, выслушав предложения аграриев, я принял решение выделить 200 млн рублей на компенсацию стоимости ГСМ. Мы стали примером в России и после этого на уровне федерации было принято решение о выделении средств на эти же цели. Регион получил порядка 65 млн рублей. Но с тех пор цены не снизились, а, наоборот, повысились примерно на 8% в течение года. Поэтому мною принято это решение о поддержке аграриев области, – подчеркнул губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Глава региона также отметил, что помимо ситуации с ГСМ в правительстве идёт активная работа и определяются наиболее эффективные пути решения вопросов в сфере АПК, касающихся обновления производственных мощностей и парка высокопроизводительных сельхозмашин и оборудования.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2018 году составила 6%. В Приангарье производится 10% объёма сельхозпродукции Сибирского Федерального округа.

С каждым годом растет вклад крестьянских, фермерских хозяйств в общий объем произведенной продукции. В 2018 году объём валовой продукции сельхозорганизаций составил 43%, а на долю крестьянских и фермерских хозяйств пришлось 14%. В 2017 году было 13%.

Одной из ключевых целей в сфере развития сельского хозяйства губернатор отметил обеспечение достойной жизни сельского населения. Для этого в регионе ежегодно увеличивается объём финансирования, направляемого на повышение уровня жизни жителей села. По сравнению с 2015 годом, в текущем году объём бюджетных средств на эти цели увеличен в 2,6 раза – до 1 млрд 600 млн рублей. В 2019 году в сельской местности планируется начать строительство более 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В марте этого года свидетельства на социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получат 255 сельских жителей.

В 2018 году сельхозтоваропроизводителям области на поддержку производства было направлено 3 млрд 200 млн рублей, что на 10% больше 2017 года. В том числе, из средств областного бюджета – 2 млрд 300 млн рублей. За три года поддержка аграриев за счет областных средств выросла на один млрд рублей или в 1,8 раз.

– Темп роста государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета в ближайшие годы будет, конечно же, сохранен, – сказал Сергей Левченко.

Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков рассказал об изменениях в аграрном секторе, которые вносятся на федеральном уровне.

– Меняется в целом подход Минсельхоза Российской Федерации к механизму предоставления господдержки, с точки зрения ответственности за выполнения конкретных показателей. Наше министерство включается в реализацию национальных проектов по увеличению экспорта продукции АПК, и во второй проект – по развитию фермерства и сельскохозяйственной кооперации, благодаря участию в котором за пять лет можно будет привлечь 650 млн рублей федеральных средств. Для этого мы должны с вами более тщательно подготовится, чтобы выполнить задачи нацпроекта, – пояснил Илья Сумароков.

Участие в коллегии министерства сельского хозяйства приняли мэры территорий, представители федеральных служб, аграрной науки, сельхохтоваропроизводители, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области.