«500 000 рублей – хороший стимул». Иркутская компания получила грант от фонда поддержки предпринимательства

Иркутская компания «Экофабрика», занимающаяся производством и экспортом спортивного питания и продуктов для здорового образа жизни, приняла участие в Инновационном бизнес-навигаторе. Цель данного проекта – содействие развитию малого и среднего предпринимательства: помощь в разработке плана по развитию и созданию оптимальных условий для повышения его конкурентоспособности.

Проект реализуется в формате конкурса и основан на консультативной и образовательной поддержке представителей МСП. Получив первое место, компания «Экофабрика» также выиграла грант в размере 500 000 рублей. Как сообщается на странице Фонда поддержки предпринимательства в Facebook, на вручении в Москве присутствовал генеральный директор Касьянов Александр.

– Информацию компания получила от ЦПП и решили участвовать. Сами не верили в свою победу, но в итоге выиграли, – рассказал предприниматель.

Ранее портал SIA.RU публиковал историю компании «Экофабрика». Материал можно найти по ссылке.