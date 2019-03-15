Вышел мартовский номер Газеты Дело

15 марта вышел из печати свежий номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых событий и трендов.

Как вырасти в три раза за три года. История успеха компании «РАФТ ЛИЗИНГ» «Ли-ли-лизинг? Это что?» – спросили у Елены Ланцовой в банке в Братске, куда в 2006 году она пришла за кредитом. Сегодня компании «РАФТ ЛИЗИНГ» 13 лет, и ни банкам, ни компаниям уже не приходится объяснять, что такое лизинг: спрос на услуги растет. Как три года назад компания решила выйти из зоны комфорта, чтобы вырасти в три раза? Зачем привлекает средства частных инвесторов? Как реагирует на рыночные и регуляторные изменения? И почему выходит за пределы региона, но не стремится к статусу федеральной компании? Об этом мы поговорили с руководителем «РАФТ ЛИЗИНГ» Еленой Ланцовой.

Диляра Окладникова: «Открываем дорогу к доступным кредитам» Иркутский областной гарантийный фонд завершил 2018 год исторически рекордным уровнем поддержки предпринимателей – в регионе было выдано 93 поручительства на сумму 758,3 млн рублей. Как удалось «переломить отраслевую структуру» и сменить вектор поддержки с торговли на производство? Кто может воспользоваться новой услугой – льготным лизингом? Для чего создается единый центр «Мой бизнес» в Иркутске? Об этом Газете Дело рассказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

ETF для всех. Особенно – для начинающих! Торгуемые фонды набирают популярность в России и мире и, по словам Вадима Остапенко, директора филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске, идеально подходят для новичков. Подробнее об этом инструменте эксперт рассказал Газете Дело.

«Лаборатория Бизнес Решений»: через два кризиса к новым горизонтам «Мы буквально запрыгнули в вагон уходящего поезда, в Иркутске уже было несколько компаний, которые представляли интересы крупных федеральных рекламных агентств. Ниша BTL-услуг была заполнена. Конкуренция – жесткая», – вспоминает Артем Иванов, соучредитель и руководитель «Лаборатории Бизнес Решений». Как маленькая компания за 14 лет смогла увеличить штат с двух сотрудников до 40, а выручку – в 100 раз, удержаться на плаву во время двух кризисов и развить сильную корпоративную культуру?

Иркутский бизнес по-умному. Как умные устройства помогают иркутским компаниям сократить расходы? Умными устройствами в России уже никого не удивишь, они используются уже практически во всех отраслях. В сельском хозяйстве с их помощью прогнозируют объем урожая, в промышленности – предотвращают поломки и управляют роботами, в медицине – удаленно следят за здоровьем пациентов. Недавно МТС объявила о запуске первой в Иркутске сети на основе новой технологии NB-IoT для интернета вещей, которая обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств. О том, как умные устройства позволят бизнесу региона сократить расходы при внедрении их в производство, рассказал директор Иркутского филиала МТС Андрей Березной.

Как продать квартиру: советы юриста Считается, что у покупателя недвижимости рисков гораздо больше, чем у продавца. Однако при недостаточной юридической грамотности и продавец может остаться и без квартиры, и без денег. Как избежать рисков при продаже объекта? Что нужно знать, чтобы сделка прошла безопасно и быстро? Профессиональными советами делится специалист юридического отдела агентства недвижимости Century 21 «Недвижимость мира» Кристина Мешкова.

Границы имеют значение Без какой процедуры не стоит покупать земельный участок и начинать строительство дома? Рассказывает основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева.

Строим правильно. Технический заказчик: незаменимый помощник в организации стройки Мы продолжаем рубрику «Строим правильно», в которой сотрудники одной из ведущих строительных компаний нашего региона «Стройцентр-Иркутск» рассказывают о правильной организации строительства. Сегодняшний материал посвящен одному из важнейших аспектов такой организации – функции технического заказчика. О нем рассказывает руководитель проектов компании Евгений Купряков.