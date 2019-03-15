Новости

Вышел мартовский номер Газеты Дело

15 марта 2019

15 марта вышел из печати свежий номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых  событий и трендов.

Как вырасти в три раза за три года. История успеха компании «РАФТ ЛИЗИНГ»

«Ли-ли-лизинг? Это что?» – спросили у Елены Ланцовой в банке в Братске, куда в 2006 году она пришла за кредитом. Сегодня компании «РАФТ ЛИЗИНГ» 13 лет, и ни банкам, ни компаниям уже не приходится объяснять, что такое лизинг: спрос на услуги растет. Как три года назад компания решила выйти из зоны комфорта, чтобы вырасти в три раза? Зачем привлекает средства частных инвесторов? Как реагирует на рыночные и регуляторные изменения? И почему выходит за пределы региона, но не стремится к статусу федеральной компании? Об этом мы поговорили с руководителем «РАФТ ЛИЗИНГ» Еленой Ланцовой.

Диляра Окладникова: «Открываем дорогу к доступным кредитам»

Иркутский областной гарантийный фонд завершил 2018 год исторически рекордным уровнем поддержки предпринимателей – в регионе было выдано 93 поручительства на сумму 758,3 млн рублей. Как удалось «переломить отраслевую структуру» и сменить вектор поддержки с торговли на производство? Кто может воспользоваться новой услугой – льготным лизингом? Для чего создается единый центр «Мой бизнес» в Иркутске? Об этом Газете Дело рассказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

ETF для всех. Особенно – для начинающих!

Торгуемые фонды набирают популярность в России и мире и, по словам Вадима Остапенко, директора филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске, идеально подходят для новичков. Подробнее об этом инструменте эксперт рассказал Газете Дело.

«Лаборатория Бизнес Решений»: через два кризиса к новым горизонтам

«Мы буквально запрыгнули в вагон уходящего поезда, в Иркутске уже было несколько компаний, которые представляли интересы крупных федеральных рекламных агентств. Ниша BTL-услуг была заполнена. Конкуренция – жесткая», – вспоминает Артем Иванов, соучредитель и руководитель «Лаборатории Бизнес Решений». Как маленькая компания за 14 лет смогла увеличить штат с двух сотрудников до 40, а выручку – в 100 раз, удержаться на плаву во время двух кризисов и развить сильную корпоративную культуру?

Иркутский бизнес по-умному. Как умные устройства помогают иркутским компаниям сократить расходы?

Умными устройствами в России уже никого не удивишь, они используются уже практически во всех отраслях. В сельском хозяйстве с их помощью прогнозируют объем урожая, в промышленности – предотвращают поломки и управляют роботами, в медицине – удаленно следят за здоровьем пациентов. Недавно МТС объявила о запуске первой в Иркутске сети на основе новой технологии NB-IoT для интернета вещей, которая обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств. О том, как умные устройства позволят бизнесу региона сократить расходы при внедрении их в производство, рассказал директор Иркутского филиала МТС Андрей Березной.

Как продать квартиру: советы юриста

Считается, что у покупателя недвижимости рисков гораздо больше, чем у продавца. Однако при недостаточной юридической грамотности и  продавец может остаться и без квартиры, и без денег. Как избежать рисков при продаже объекта? Что нужно знать, чтобы сделка прошла безопасно и быстро? Профессиональными советами делится специалист юридического отдела агентства недвижимости Century 21 «Недвижимость мира» Кристина Мешкова.

Границы имеют значение

Без какой процедуры не стоит покупать земельный участок и начинать строительство дома? Рассказывает основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева.

Строим правильно. Технический заказчик: незаменимый помощник в организации стройки

Мы продолжаем рубрику «Строим правильно», в которой сотрудники одной из ведущих строительных компаний нашего региона «Стройцентр-Иркутск» рассказывают о правильной организации строительства. Сегодняшний материал посвящен одному из важнейших аспектов такой организации – функции технического заказчика. О нем рассказывает руководитель проектов компании Евгений Купряков.

Аншлаг на Байкале: провести выходные рядом с озером теперь не так просто

Иркутяне привыкли, что выходные можно провести на Байкале. Достаточно забронировать номер в гостинице за день-два до поездки. Однако этой зимой ситуация изменилась. Арендовать более-менее приличное жилье на Ольхоне по адекватной цене, похоже, не удастся. Если верить Вooking.com, 90% номерного фонда на февраль-март давно забронировано. Ситуацию небывалого спроса на зимний Байкал порталу SIA.RU прокомментировали владельцы гостиниц и гиды.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Поддержка малого бизнеса: субсидии, финансирование, региональные программы
Диляра Окладникова: «Открываем дорогу к доступным кредитам»
Все институты поддержки предпринимательства Иркутской области объединят в единый центр «Мой бизнес»
Фонд микрокредитования Иркутской области в 2018 году выдал 197 займов на 281 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании