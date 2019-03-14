Министерство природы и экологии РФ просят проверить заключение государственной экспертизы по заводу на Байкале

Губернатор Приангарья Сергей Левченко подписал обращение на имя Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой дать поручение ведомствам, которые находятся в ведении Министерства, провести проверку положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.

Необходимость этих мер объясняются результатами недавних ревизий строящегося объекта. Так, по информации пресс-службы регправительства, проверка специалистов Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Управления Росприроднадзора и представителей экспертной организации – филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» показала, что предприятием «АкваСиб» были нарушены требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства.

Кроме того, разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы, выданное администрацией Култукского городского поселения, на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода.

В настоящий момент органами прокуратуры изучаются материалы государственной экологической экспертизы, проведенной Управлением Росприроднадзора по Иркутской области в 2016 году.