Крупному бизнесу предложили заняться импакт-инвестированием

13 марта 2019 года в рамках Недели российского бизнеса – 2019 прошел Социальный форум «Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект».

Основной темой форума стало поддержание баланса интересов государства, бизнеса и общества. Как отмечается в резолюции Социального форума, бизнес заинтересован в серьезных структурных изменениях и реализации системных мер по обеспечению устойчивого роста экономики и социальной сферы. Отдельным пунктом подчеркивается, что расширение участия негосударственного сектора в социальной сфере и стимулирование притока частных инвестиций в интересах устойчивого развития может стать фактором позитивных социальных изменений.

Выступая на форуме, директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева поделилась опытом по организации программ для крупного бизнеса по поддержке социальных предпринимателей и развитию рынка импакт-инвестиций.

Особый упор в своем выступлении она сделала на совместном проекте с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Социальные инвестиции». «Проект предусматривает привлечение негосударственных инвесторов к инвестициям в социальную сферу. Был разработан ряд документов, которые регулируют эту деятельность, и проект концессионного соглашения, в рамках которого регулируются взаимоотношения трех сторон: социального инвестора, социального предпринимателя и государства, прописываются права, обязанности и гарантии для всех сторон», – отметила Наталия Зверева.

Она привела пример реализованного партнерства инвестора, социального предпринимателя и государства – детский сад «Умничка» на 615 мест, общая сумма инвестиций в который составила 286 млн рублей. Администрация города выделила здание детского садика под реконструкцию, государство гарантировало обеспечение заполняемости сада на ближайшие 30 лет, инвестор вложил в проект средства, социальный предприниматель взял на себя обязательства по реализации проекта, а Фонд «Наше будущее» структурировал сделку.

«Проект «Социальные инвестиции» можно было бы тиражировать и в других регионах нашей страны. Югра вообще очень в этом смысле прогрессивна и является одним из первых регионов, который внедрил программы по поддержке развития социального предпринимательства», – отметила директор Фонда «Наше будущее».

Также она рассказала об опыте Фонда «Наше будущее» по организации программ для крупного бизнеса в области корпоративной социальной ответственности. В пример она привела совместный проект с компанией «Балтика» «Действуй без границ», в рамках которого поддерживались социальные предприниматели, помогающие людям с инвалидностью в плане трудоустройства и интеграции в общество.

«Импакт-инвестиции – это мировой тренд. Появляется новый тип инвесторов, которые заинтересованы не только в финансовом возврате на инвестиции, но еще и в социальном эффекте, в экологическом эффекте. Мы приглашаем крупный бизнес к сотрудничеству», – подчеркнула Наталия Зверева.