S7 увеличила перевозки пассажиров в феврале на 8,5%

Авиакомпании группы S7 подвели итоги производственной деятельности за февраль 2019 года. За прошедший месяц авиакомпании перевезли 1 052 583 пассажира, на 8,5% больше, чем в феврале 2018 года.

Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 769 026 пассажиров, на 6,7% больше, чем в феврале 2018 года. Рост на международных направлениях составил 13,6%. В феврале 2019 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 283 557 пассажиров.

«Значительный рост пассажиропотока обусловлен расширением парка и увеличением количества рейсов в маршрутной сети S7 Airlines. В сравнении с февралем прошлого года воздушный флот S7 Airlines вырос на 14 воздушных судов, а количество новых рейсов увеличилось на 8,8%», – отмечает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

S7 Airlines продолжает расширять маршрутную сеть, предлагая пассажирам новые прямые рейсы. В феврале были открыты продажи на новые рейсы из Новосибирска – в Астану и Батуми, а также на возобновляющийся рейс из Москвы в Вену. S7 Airlines совместно c авиакомпанией-партнером Royal Air Maroc.открыла рейсы в Марокко.