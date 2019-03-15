«Победа» может вернуться в Иркутск осенью

Чтобы детально разобраться с причинами отмены рейсов ООО «Авиакомпания «Победа» в Приангарье, депутат от Иркутской области Сергей Тен инициировал на площадке Госдумы прямой диалог между представителями перевозчика, АО «Международный аэропорт Иркутск», Минтранса России и Росавиации с участием депутатов от Иркутской области. Как сообщается на странице Сергея Тена в Facebook, встреча состоялась накануне, 13 марта. Фото: samolety.org

Основной темой обсуждения стало взаимодействие аэропорта и перевозчика. В ходе переговоров выяснилось, что фактической причиной прекращения авиасообщения оказался не отказ аэропорта соблюдать новые правила, а внутренние мотивы «Победы». Авиакомпанию не устраивает в Международном аэропорте Иркутск скорость и стоимость обслуживания самолетов.

– Во-первых, меня удивляет, что два действующих хозяйствующих субъекта не сумели заранее договориться об условиях продолжения взаимодействия. На самом деле проблема оказалась не в отказе выполнения аэропортом политики «no touch», а в низкой оценке перевозчиком эффективности своей работы в Иркутске. При этом о недовольстве авиакомпании представители аэропорта впервые услышали непосредственно у нас на совещании, – пояснил Сергей Тен.

Вопрос с политикой «no touch» удалось обсудить и снять с повестки дня. Депутат убежден, что жители Приангарья не должны лишаться возможности бюджетно летать в центральную Россию. Тем более, в соседних регионах такой проблемы нет. При этом Сергей Тен подчеркивает: в перспективе необходима технологическая модернизация аэропорта и его инфраструктуры.

– По итогам переговоров представители аэропорта и авиакомпании пришли к выводу, что нет непреодолимых препятствий для дальнейшего сотрудничества. Многое должно решиться и в области взаимодействия двух хозяйствующих субъектов. Полеты «Победы» в Иркутск могут возобновиться уже осенью. При этом ставлю задачу проработать возможные варианты уменьшения этого срока, в том числе с Министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, – заключил Сергей Тен.

Напомним, лоукостер «Аэрофлота» принципиально относится к невыполнению аэропортами требований и изменения коснулись не только Иркутска. Также, в январе 2019 года «Победа» прекратила продавать билеты на международные рейсы из петербургского аэропорта «Пулково». Как сообщает Коммерсантъ, авиакомпания не договорилась с погранслужбой аэропорта об ускорении проверок самолётов. «Отмена программы полетов связана с систематическими задержками рейсов в «Пулково» службами аэропорта», – заявили тогда в компании.