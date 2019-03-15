Аукцион по продаже 99% акций Азиатско-Тихоокеанского банка не состоялся

14 марта прошел открытый аукцион в электронной форме на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка. Торги были признаны не состоявшимися. Азиатско-Тихоокеанский банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации.

«Более 99% акций Банка остаются в собственности Банка России. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на ООО «УК ФКБС», – говорится в официальном сообщении Банка России. – С учетом сохранения участия Банка России в уставном капитале Банка в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в Банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса Банка. Продажу Банка планируется осуществить в 2020 году после раскрытия Банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов».