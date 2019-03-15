Сбербанк объявил о старте онлайн-тура второго хакатона Академии искусственного интеллекта для школьников

Второй хакатон Академии ИИ, организованный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, продолжает традицию популяризации образования в области искусственного интеллекта среди учащихся школ России. Онлайн-этап соревнования продлится до 10 апреля, финал с участием топ-100 и подведение итогов состоится 20 апреля 2019 года в Москве. Призовой фонд в размере 1 млн рублей разделят между собой 10 победителей хакатона, которых также ждут призы от организаторов и партнеров. Участники получат возможность не только выиграть ценные призы, но и проверить себя и свои навыки в одном из самых востребованных направлений последних лет — искусственном интеллекте, а также заявить о своих способностях в этом направлении среди профессионального и бизнес-сообщества.

Для участия в хакатоне школьникам нужно пройти регистрацию: https://ai-academy.ru/. На сайте Академии ИИ доступны образовательные материалы, которые помогут новичкам подготовиться к решению задачи соревнования: видеоуроки по основам искусственного интеллекта и машинного обучения и онлайн-тренажеры с учебными задачами.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В 2018 году по программе Академии ИИ обучение прошло более 60 тысяч детей по всей России. В 2019 году мы продолжили проект совместно с нашими партнерами, в том числе провели всероссийский образовательный проект "Урок цифры". В результате уже сейчас около 3,5 млн школьников прошли уроки по искусственному интеллекту и машинному обучению. Это еще не финальные результаты. Так, уроки пройдут и в рамках Недели высоких технологий и предпринимательства и всегда доступны на сайте Академии ИИ. Наша задача и дальше способствовать развитию обучения и поддерживать интерес к технологиям искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных у школьников».

Участникам соревнования этого года предлагается решить задачу предсказания уровня игрока по данным из одного игрового матча игры Dota 2, то есть провести анализ поведения и решить задачу классификации. Данный тип задач машинного обучения востребован в разных областях: маркетинге, скоринге, рекомендательных системах. Таким образом, школьникам предлагается освоить полезный и широко применимый инструмент.

Юлия Чупина, старший вице-президент Сбербанка, куратор блоков HR и «Стратегия и развитие»:

«В век растущей сложности и скорости развития современные компании будут все больше сталкиваться с нестандартными задачами, требующими креативного подхода и развитых цифровых навыков. Именно сегодняшние школьники будут уже в ближайшем будущем определять глобальный вектор развития, в том числе и для Сбербанка. Поэтому мы считаем, что им важно уже сейчас научиться системно мыслить и решать задачи с учетом специфики цифрового мира — как минимум понимать и использовать, а в дальнейшем — развивать и обновлять новые технологии и подходы».

В 2018 году в просветительском проекте приняло участие свыше 3 тыс. учителей и 60 тыс. учеников 7–11-х классов со всей России. Финалом проекта в 2018 году стал хакатон, в рамках которого старшеклассникам нужно было спрогнозировать исход популярной компьютерной игры Dota 2. Десять победителей получили призы и возможность пройти обучение в Летней школе физтех-лицея.