ВТБ кредитует инвестпроект завода «Красный Октябрь»

ВТБ выдал ООО «Красный Октябрь» (входит в ГК Red October) кредит на общую сумму 1,5 млрд рублей сроком до семи лет.

Заемные средства в размере 1,25 млрд рублей предприятие направит на реализацию инвестиционного проекта по расширению производства, в том числе, на рефинансирование ранее понесенных затрат. Остальные 250 млн рублей - на пополнение оборотных средств.

«Деревообработка - одна из ключевых отраслей промышленного комплекса Пермского края. ВТБ стремится содействовать стимулированию роста экономики региона, поэтому поддержка предприятий этого сектора является для нас важной задачей. Мы рады способствовать развитию завода «Красный Октябрь» — предприятию по производству пиломатериалов со столетней историей», - отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Справка

ООО «Красный Октябрь» - деревообрабатывающий завод полного цикла: осуществляет заготовку и транспортировку леса, распиловку и сушку лесоматериалов, торговлю лесоматериалами, пиломатериалами и нерудными материалами. Предприятие основано в 1909 году. Продукция завода экспортируется более чем в 30 стран на трех континентах, доля экспорта составляет около 50%. В 2012 г. проект развития предприятия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов РФ. В настоящее время ГК Red October ежемесячно производит 10 000 м3 пиломатериалов камерной сушки.