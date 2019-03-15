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«Можно на лодке покататься»: Большая трещина появилась у мыса Хобой на Байкале

15 марта 2019

Байкал в этом году просыпается рано. Огромную глыбу из монолита выломало 13 марта возле Хужира, а вчера утром, 14 марта, появилась пятиметровая полоса открытой воды у мыса Хобой. Об этом сообщили Вести Иркутск.

– Такая щель. Море. Можно на лодке покататься, можно порыбачить.

Такой сюрприз внёс корректировку в маршрут экспедиции «Лёд Байкала-2019». Туристы отказались от захода на мыс Хобой и пошли восточнее. В составе экспедиции 23 человека на квадроциклах и багги. Участники стартовали в начале недели из Листвянки и сейчас едут по льду на восток. Вернуться экспедиция планирует уже в это воскресенье, 17 марта.

Напомним, ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Предсказать появление трещин и образование участков с открытой водой невозможно. Подвижки льда фиксируются все чаще, и эти явления крайне опасны, предупреждают спасатели. МЧС России уже рекомендовало отказаться от проведения любых массовых мероприятий на льду.


/ СИА /
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