Аналитики назвали отличия болельщиков ФК «Спартак-Москва» и ФК «Зенит»

Болельщики ФК «Спартак-Москва» серьезно отличаются финансовым поведением от болельщиков «Зенита». Они гораздо щедрее в выражении своих футбольных эмоций и активнее используют кредитные карты. Тогда как поклонники «Зенита» бережливее и чаще своих принципиальных соперников открывают банковские вклады.

Таковы ключевые результаты специального исследования, которое в преддверии встречи футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» на домашней арене московского клуба провел банк «Открытие».

В первую очередь эксперты проанализировали динамику безналичных расходов болельщиков «Спартака» и «Зенита» во время чемпионата мира по футболу 2018 года по сравнению с их аналогичными расходами в декабре 2018 года. Традиционно именно декабрь каждый год является пиковым месяцем по количеству и объему клиентских транзакций.

В результате выяснилось, что суммарные расходы фанатов «Спартака» во время чемпионата мира 2018 года оказались более чем на 15% выше, чем в декабре, в то время как болельщики «Зенита», наоборот, в декабре потратили в два раза больше, чем во время ЧМ-2018. Еще более показательны в этом плане оказались траты, которые пусть и косвенно, но все же позволяют оценить, насколько экономнее или, напротив, расточительнее в выражении своих футбольных эмоций оказались фанаты двух клубов. Так, болельщики «Спартака» с 14 июня по 15 июля потратили в барах и ресторанах почти в 1,5 раза больше, чем в декабре 2018 года. При этом количество их транзакций и вовсе оказалось в 2 раза больше числа транзакций по картам в декабре 2018 года. Болельщики «Зенита» были сдержаннее – их расходы в барах и ресторанах во время ЧМ-2018, напротив, оказались на четверть меньше, чем аналогичные расходы в декабре 2018 года, а число транзакций – и вовсе меньше на треть. В результате, если в декабре средний размер чека в баре или ресторане у болельщиков «Спартака» и «Зенита» оказался практически одинаковым – на уровне в 850 рублей, то во время ЧМ-2018, за счет меньшего числа трат, средний чек у болельщиков «Зенита» оказался выше на 40%, едва превысив при этом уровень в 925 руб.

Как показало исследование, болельщики двух клубов одинаково активно используют ипотечные продукты и кредиты наличными. Так, например, средний размер ипотечного кредита у болельщиков «Спартака» по состоянию на февраль 2019 года составил 2,65 млн руб., а у болельщиков «Зенита» - 2,4 млн руб., тогда как средний размер кредита наличными – 632 тыс. руб. и 692 тыс. руб. соответственно.

А вот кредитными картами чаще пользуются болельщики красно-белых. При этом они также чаще превышают грейс-период и по сравнению с болельщиками «Зенита» реже стараются максимально быстро погасить кредит по карте. В результате, средний размер выбранного лимита по кредитной карте у болельщиков «Зенита» в феврале едва превышал 12,5 тыс. руб., тогда как у спартаковцев равнялся 58 тыс. руб.

Зато клиенты-болельщики «Зенита» значительно чаще своих принципиальных соперников открывают вклады. Если среди спартаковцев вклад имеет лишь каждый третий, то среди зенитовцев – семеро из десяти. При этом средний размер вклада у болельщиков «Зенита» составил около 490 тысяч руб., а у болельщиков «Спартака» – около 150 тысяч руб. Что выглядит вполне логично на фоне большей потребительской активности болельщиков «Спартака» во время чемпионата мира по футболу.

Треть болельщиков обеих команд активно пользуются интернет-банком, а вот использование мобильного банка чуть выше у болельщиков «Спартака» – 62% против 49%.

Справка: В ходе подготовки к исследованию в феврале 2019 года банк опросил клиентов своих офисов в Петербурге об их фанатских предпочтениях, сформировав выборку из 300 клиентов-болельщиков «Зенита». После чего составил такую же по размеру случайную выборку из сегмента активных клиентов, схожих по социально-демографическим параметрам с петербургской группой клиентов и являющихся держателями карт, которые банк «Открытие» выпускает совместно с ФК «Спартак».