У иркутских менеджеров по продажам самые высокие заплаты в Сибири

Сегодня менеджер по продам – один из самых востребованных специалистов на рынке труда. Это относится к ситуации не только в Иркутске, но и по всей России. Аналитики HeadHunter рассмотрели вакансии и резюме соискателей СФО с начала этого года и составили рейтинг зарплатных ожиданий и предложений для данных специалистов.
Оказалось, что самую высокую зарплату сегодня предлагают продажникам в Иркутске, где сумма средней зарплаты в вакансиях составляет 55 000 руб. Чуть ниже зарплатное предложение в Новосибирске и Красноярске, 50 400 и 49 000 рублей соответственно. А вот самую низкое вознаграждение в этом году предлагают соискателям в Омске – 38 000 руб.
При этом, если посмотреть на зарплатные ожидания, то самые высокие зарплаты у кандидатов Новосибирска (43 100 руб.), а самые скромные – в Барнауле (33 400 руб.).
«Интересный факт: соискатели Сибири скромнее в своих ожиданиях, чем им предлагают работодатели, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – С одной стороны, работодатели, стараясь привлечь поток кандидатов, могут показывать суммы, которое они могут заработать на этом месте. С другой, квалифицированных специалистов по продажам на рынке не так много, что может стимулировать рост зарплатных предложений на рыке труда для этой группы соискателей.
В каких отраслях чаще всего нужны менеджеры по продажам? В Сибири работодатели следующих отраслей чаще всего ищут менеджеров по продажам: розничная торговля, информационные технологии, товары наружного потребления, продукты питания и услуги для бизнеса».
|
Регион
|
Предложение
|
Ожидание
|
Новосибирск
|
50 400
|
43 100
|
Красноярск
|
49 000
|
39 300
|
Омск
|
38 000
|
34 900
|
Иркутск
|
55 000
|
38 200
|
Барнаул
|
38 500
|
33 400
|
Кемерово
|
41 400
|
35 700
|
Новокузнецк
|
42 000
|
36 400
|
Томск
|
39 700
|
35 000
Исследование проводилось 13-14 марта 2019 г.
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