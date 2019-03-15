У иркутских менеджеров по продажам самые высокие заплаты в Сибири

Сегодня менеджер по продам – один из самых востребованных специалистов на рынке труда. Это относится к ситуации не только в Иркутске, но и по всей России. Аналитики HeadHunter рассмотрели вакансии и резюме соискателей СФО с начала этого года и составили рейтинг зарплатных ожиданий и предложений для данных специалистов.

Оказалось, что самую высокую зарплату сегодня предлагают продажникам в Иркутске, где сумма средней зарплаты в вакансиях составляет 55 000 руб. Чуть ниже зарплатное предложение в Новосибирске и Красноярске, 50 400 и 49 000 рублей соответственно. А вот самую низкое вознаграждение в этом году предлагают соискателям в Омске – 38 000 руб.

При этом, если посмотреть на зарплатные ожидания, то самые высокие зарплаты у кандидатов Новосибирска (43 100 руб.), а самые скромные – в Барнауле (33 400 руб.).

«Интересный факт: соискатели Сибири скромнее в своих ожиданиях, чем им предлагают работодатели, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – С одной стороны, работодатели, стараясь привлечь поток кандидатов, могут показывать суммы, которое они могут заработать на этом месте. С другой, квалифицированных специалистов по продажам на рынке не так много, что может стимулировать рост зарплатных предложений на рыке труда для этой группы соискателей.

В каких отраслях чаще всего нужны менеджеры по продажам? В Сибири работодатели следующих отраслей чаще всего ищут менеджеров по продажам: розничная торговля, информационные технологии, товары наружного потребления, продукты питания и услуги для бизнеса».

Регион Предложение Ожидание Новосибирск 50 400 43 100 Красноярск 49 000 39 300 Омск 38 000 34 900 Иркутск 55 000 38 200 Барнаул 38 500 33 400 Кемерово 41 400 35 700 Новокузнецк 42 000 36 400 Томск 39 700 35 000

Исследование проводилось 13-14 марта 2019 г.

О HeadHunter

Компания HeadHunter основана в 2000 году и управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутмента – hh.ru, обладающей базой в 549 тыс. актуальных вакансий от 969 тыс. компаний и 37 млн резюме. Каждую неделю с помощью hh.ru компании приглашают на собеседование 500 тыс. человек. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает второе место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Компания HeadHunter разрабатывает свыше 30 технологических сервисов в сфере управления персоналом и развивает бизнес в России, Беларуси, Казахстане и Азербайджане.