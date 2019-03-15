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У иркутских менеджеров по продажам самые высокие заплаты в Сибири

15 марта 2019

Сегодня менеджер по продам – один из самых востребованных специалистов на рынке труда. Это относится к ситуации не только в Иркутске, но и по всей России. Аналитики HeadHunter рассмотрели вакансии и резюме соискателей СФО с начала этого года и составили рейтинг зарплатных ожиданий и предложений для данных специалистов.

Оказалось, что самую высокую зарплату сегодня предлагают продажникам в Иркутске, где сумма средней зарплаты в вакансиях составляет 55 000 руб. Чуть ниже зарплатное предложение в Новосибирске и Красноярске, 50 400 и 49 000 рублей соответственно. А вот самую низкое вознаграждение в этом году предлагают соискателям в Омске – 38 000 руб.

При этом, если посмотреть на зарплатные ожидания, то самые высокие зарплаты у кандидатов Новосибирска (43 100 руб.), а самые скромные – в Барнауле (33 400 руб.).

«Интересный факт: соискатели Сибири скромнее в своих ожиданиях, чем им предлагают работодатели, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – С одной стороны, работодатели, стараясь привлечь поток кандидатов, могут показывать суммы, которое они могут заработать на этом месте. С другой, квалифицированных специалистов по продажам на рынке не так много, что может стимулировать рост зарплатных предложений на рыке труда для этой группы соискателей.

В каких отраслях чаще всего нужны менеджеры по продажам? В Сибири работодатели следующих отраслей чаще всего ищут менеджеров по продажам: розничная торговля, информационные технологии, товары наружного потребления, продукты питания и услуги для бизнеса».

Регион

Предложение

Ожидание

Новосибирск

50 400

43 100

Красноярск

49 000

39 300

Омск

38 000

34 900

Иркутск

55 000

38 200

Барнаул

38 500

33 400

Кемерово

41 400

35 700

Новокузнецк

42 000

36 400

Томск

39 700

35 000

Исследование проводилось 13-14 марта 2019 г.

О HeadHunter 
Компания HeadHunter основана в 2000 году и управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутмента – hh.ru, обладающей базой в 549 тыс. актуальных вакансий от 969 тыс. компаний и 37 млн резюме. Каждую неделю с помощью hh.ru компании приглашают на собеседование 500 тыс. человек. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает второе место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Компания HeadHunter разрабатывает свыше 30 технологических сервисов в сфере управления персоналом и развивает бизнес в России, Беларуси, Казахстане и Азербайджане.

/ СИА /
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