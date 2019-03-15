Аналитики: На российском рынке появится мобильный оператор, контролируемый государством

В начале года появилась информация о планах Ростелекома консолидировать долю в четвертом мобильном операторе РФ Теле2. Аналитики БКС Брокер оценили данное событие.

Они отмечают, что на данный момент Ростелекому принадлежит 45% акций. Остальные 55% - Tele2 Russia Holding AB, акционерами которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%). Все акционеры дали согласие на изменение структуры капитала Теле2.

Доля ВТБ в Теле2 (27%) оценивается примерно в 66 млрд руб. Глава банка Андрей Костин сообщил, что в результате сделки банк может не только получить деньги за свою долю, но и войти в капитал Ростелекома. «ВТБ, скорее всего, получит какие-то акции Ростелекома» - заявил Костин.

У Ростелекома на конец 2018 г. было чуть более 496 млн обыкновенных и привилегированных акций (18% от всех бумаг). По текущим котировкам эти квазиказначейские акции стоят около 35 млрд руб. Логично было бы предположить, что за долю ВТБ Ростелеком может отдать эти бумаги и доплатить сверху 30 млрд руб. Однако в результате сделки государство должно сохранить контроль, поэтому доля переданных казначейских акций ВТБ, скорее всего, окажется ниже. Многое будет зависеть от того, считать ли ВТБ в полной мере госкомпанией или нет. По предварительным подсчетам аналитиков БКС Брокер, ВТБ может достаться акций как минимум на 5,5 млрд руб. (или порядка 3% капитала Ростелекома). Костин заявляет, что окончательные параметры сделки еще обсуждаются. Текущая структура капитала Ростелекома приведена ниже.

Что это значит

Для Ростелекома это в общем-то позитивная история, считаю аналитики, долговая нагрузка вырастет меньше. В зависимости от количества переданных ВТБ казначейских акций Ростелекома, акционеры последнего могут в будущем рассчитывать на небольшой выкуп бумаг с рынка для исполнения программы мотивации менеджмента.

Для ВТБ такой вариант расчета будет также скорее позитивным. Часть кэша можно будет направить в капитал банка для улучшения показателей достаточности. В целом, отмечают аналитики БКС Брокер, в результате сделки на рынке появится мобильный оператор, который будет контролироваться государством.