Два масштабных инвестпроекта были представлены в Иркутской области

Презентации двух крупных инвестиционных проектов - по строительству картонного завода в Усть-Илимске и освоению Мугунского угольного месторождения - были представлены на заседании Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области.

Инвестпроект АО «Группа Илим» по строительству картонного завода в Усть-Илимске представил директор представительства «Группы Илим» в Иркутске Виктор Долгов. Существуют критерии, которые позволяют юридическому лицу в целях реализации масштабного инвестпроекта получить в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области. В соответствии с законодательством проект должен соответствовать критериям по объему инвестиций в основной капитал, объему налоговых платежей и количеству созданных рабочих мест.

Участники заседания признали планируемое строительство картонного завода в Усть-Илимске соответствующим требованиям, предъявляемым к масштабным инвестиционным проектам: он предполагает капитальные вложения в создание основных производственных фондов в размере более 67 млрд рублей, налоговые платежи в областной бюджет после выхода на проектную мощность превысят 1,5 млрд рублей в год, будет создано 800 новых рабочих мест.

Также на заседании прошла презентация инвестпроекта ООО «Компания «Востсибуголь» по освоению Южного блока Мугунского месторождения. Проект представил директор направления ООО «Эн+Менеджмент» Сергей Бахриев. По итогам обсуждения компании «Востсибуголь» было рекомендовано представить пакет документов в министерство экономического развития Иркутской области для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.