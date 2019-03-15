Виктор Кондрашов назвал самые успешные инвестпроекты «Корпорации развития Иркутской области» в 2018 году

Заседание Инвестиционного совета при Губернаторе состоялось в Правительстве Иркутской области. Отчеты о деятельности за 2018 год представили Корпорация развития Иркутской области» и Агентство инвестиционного развития Иркутской области.

Генеральный директор Виктор Кондрашов рассказал, что КРИО в 2018 году профинансировала шесть инвестиционных проектов на сумму более 1,5 млрд рублей. Самыми успешными стали ферма по выращиванию шампиньонов в Шелеховском районе, завод по производству тест-полосок для измерения сахара в крови и глюкометров, строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индейки в селе Савватеевка Ангарского района и другие.

Общая стоимость всех поддержанных за время работы Корпорации проектов превысила 3,3 млрд рублей. Количество созданных и сохраненных рабочих мест составило 850. Также при поддержке КРИО в 2018 году в Иркутске официально заработал коворкинг «Точка Кипения». За год в нем прошло 650 открытых мероприятий, участие в которых приняли более 13,5 тысяч человек.

В качестве инструментов поддержки предпринимательства в регионе Корпорация развития использует заем, вхождение в уставной капитал, поручительство для получения банковской гарантии, лизинг и предоставление депозитов по сделкам. Это новая форма участия Корпорации в проектах, использование которой началось в 2018 году. Она позволяет КРИО более оперативно поддерживать инициаторов проектов и получать доходность, минимизируя свои риски.

Директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко представила итоги работы в 2018 году по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», по организации взаимодействия инвесторов и инициаторов с органами государственной и муниципальной власти.

По итогам года на сопровождении в Агентстве находятся 47 проектов с общим объемом инвестиций 48,4 млрд рублей. Из них 19 проектов уже перешли в активную инвестиционную стадию, фактически вложено в реализацию более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.