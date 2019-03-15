Строительство на Байкале завода по розливу питьевой воды приостановлено

С 15 марта приостановлено строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Как сообщает пресс-центр правительства региона, суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проверка строящегося объекта специалистами Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Управления Росприроднадзора показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства. Разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы.

Напомним, что накануне Губернатор Приангарья Сергей Левченко подписал обращение на имя Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой дать поручение ведомствам, которые находятся в ведении Министерства, провести проверку положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.