Интернет-проект об истории городов и сёл Иркутской области начат в регионе

Интернет-проект «История городов и сёл Иркутской области» реализуют в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на Сергея Овчинникова, главу архивного агентства региона. Фото: fotokto.ru

Задача проекта – рассказать о возникновении населённых пунктов и основных происходивших в них событиях. Поиск сведений длительный и трудоёмкий. В Государственном архиве Иркутской области 2,6 тыс. фондов, в них хранится более миллиона документов с 1650 года, значительная часть из них – в бумажном виде. Для реализации интернет-проекта специалисты изучают описи дел и вручную разыскивают бумаги. В электронную базу данных вносят даты основания населённых пунктов, количество проживавших там людей, число дворов, жилых строений, информацию о работавших предприятиях, а также указывают номера фондов, описей, дел, где хранятся документы, чтобы исследователи не тратили время на длительные поиски необходимых материалов. Информацию размещают на сайте Государственного архива Иркутской области по адресу http://www.гаио.рф/resources/arhiv-inet/. Сведения вносят по алфавиту, используя название населённого пункта.

Проект «История городов и сёл Иркутской области» только начат. На данный момент в него включены более 30 населённых пунктов региона, таких как село Большой Кашелак Куйтунского района, Мольты Аларского района, небольшое село Верхоленск, которое когда-то было городом и центром района. Акцент на небольших поселениях сделан намеренно, так как история крупных населённых пунктов хорошо изучена.

– Даты основания городов и происходившие в них события, зачастую, давно установлены, а сведения о том, когда появилась деревня или небольшой посёлок бывают примерными, с диапазоном в 20-50 лет. Документы, подобранные для реализации интернет-проекта «История городов и сёл Иркутской области», могут быть использованы в научных и образовательных целях, они будут интересны как специалистам, так и тем, кто интересуется историей своей малой родины, – сказал Сергей Овчинников.