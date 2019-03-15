15% компаний проверяют кредитные истории соискателей

Чаще всего кредитные истории кандидатов проверяют в банках и торговых компаниях. Большинство соискателей, которым пришлось столкнуться с проверкой кредитной истории, претендовали на руководящие позиции. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 500 компаний-работодателей и 1600 россиян из всех округов страны. Фото: ava-gc.ru

Кредитные истории соискателей при подборе на все имеющиеся позиции проверяют сегодня 5% работодателей, еще 10% осуществляют выборочную проверку кандидатов. Разрешение на проверку кредитных историй было законодательно оформлено 1 июля 2015 года, до введения поправок возможность проверки кредитных историй кандидатов привлекала 23% работодателей.

Соискателей, которым приходилось сталкиваться с проверкой кредитной истории, — 12%. В силу небольшого жизненного и профессионального опыта реже всего такое вступительное испытание доводилось проходить молодежи до 24 лет (6%). Среди респондентов с доходом 35000-45000 руб. с проверкой кредитной истории сталкивался практически каждый пятый (19%). Контекстный анализ комментариев россиян, проходивших проверку кредитной истории, свидетельствует, что чаще всего подобное вступительное испытание применяется к кандидатам на руководящие позиции, продавцам и банковским служащим.