Чего не хватает российским курортам

На майские праздники миллионы россиян отправились отдыхать в Москву, Санкт-Петербург и на любимое черноморское побережье. Елена Никольская, доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, с чем столкнутся туристы на отечественных курортах, и как отели стараются улучшить свой сервис под предпочтения россиян.

Куда собираются

Основными направлениями отдыха российских туристов являются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Алтайский Край, Свердловская область, Приморский край, Нижегородская область, Башкирия и Татарстан. Летом у россиян особенной популярностью пользуются курорты Краснодарского края, Крым, а также Турция и Болгария, так как отдых в этих странах отличается достаточно низкими ценами.

При выборе места отдыха для российских туристов, прежде всего, имеют значение такие факторы как комфорт, цена и качество предоставляемых услуг. Для иностранных туристов необходим упрощенный визовый режим, электронная путевка, навигация, наличие туристских информационных центров. В этой связи многим объектам размещения необходимо пересмотреть уровень сервиса, ценовую политику, подход к питанию.

Что ищут

Анализ поисковых систем показал, что запросы туристов довольно разнообразны: большинство интересуются направлениями в целом, отелями, гостиницами (75% всех запросов), достопримечательностями и развлечениями (17%), туристическими компаниями (14%), транспортной инфраструктурой (11%), вариантами отдыха (6%), погодой (3%) и оформлением виз (2%). В России пользователи «Яндекса» чаще всего ищут черноморские отели и туры в столичные города.

На Крым и Краснодарский край приходится половина запросов, связанных с внутренним туризмом, причем кавказское побережье на 40% популярнее крымского. В целом поиск туров на курорты Крыма увеличился за год на 60%, а Краснодарского края на 40%. При этом Сочи остаются самым популярным отечественным курортом по количеству запросов. Кроме того, в первую десятку российских направлений вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Больше всего спрос за год возрос на поездки в Кисловодск (+101%), также возросло количество запросов на отдых в Евпатории (+54%), Судаке (+50%), Севастополе (+47%), Алуште (+31%). Отрицательный результат показывает Туапсе (-6%).

Что увидят

Среди недостатков на российских курортах можно выделить следующие: отсутствие инфраструктуры, устаревшая материальная база курортных гостиниц, недостаток предприятий общественного питания, отсутствие навигации на английском языке, дефицит квалифицированных кадров, неудовлетворительное состояние пляжей, слабое продвижение предложения российских курортных отелей. Большинство отелей, ресторанов на курортах не принимают к оплате платежные карты. В крупных городах после Чемпионата мира по футболу 2018 года местами эти проблемы были успешно решены.

Сколько стоит

Ожидаемое снижение потока на российские курорты связано с подорожанием отдыха: турпакеты на летние даты по России в 2019 году подорожали за год на 8,5%, до 23 тыс. рублей на одного человека. При этом цены на поездки в Турцию выросли почти на 21%, до 45,3 тыс. рублей, в Грецию – на 14%, до 55 тыс. рублей. Кипр стал единственным популярным туристическим направлением, где стоимость туров осталась на уровне прошлого года – 46,4 тыс. рублей.

Одной из основных причин снижения потока туристов является тот факт, что цены на размещение на российских курортах не соответствуют уровню предлагаемых услуг. К примеру, бюджет поездки в Анапу на троих составляет порядка 100 тыс. рублей. Турецкие, египетские и греческие курорты за те же деньги предлагают нашим туристам куда более комфортные условия. Ситуацию усугубляет отсутствие экономической стабильности. Уровень привлекательности российских курортов можно оценить по следующим критериям:

количество достопримечательностей, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия;

уровень развития гостиничной инфраструктуры – число коллективных средств размещения в регионе, их вместимость (число мест в гостиницах);

развитие санаторно-курортной отрасли региона;

объем платных услуг санаторно-курортных организаций;

число граждан России, размещенных в средствах размещения, число ночевок;

число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения;

количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе;

продвижение национального гостиничного продукта, число сообщений в СМИ;

доходность коллективных средств размещения, объем платных туристических услуг населению, оборот общественного питания.

Есть ли удачные примеры российских отелей?

Состояние гостиничной базы в России заметно улучшилось за последние пять лет, появились новые предприятия размещения, в том числе различного класса обслуживания. Однако все еще ощущается нехватка средств размещения экономичного и среднего ценового сегмента, предлагающих стандартизованный набор услуг. Увеличение емкости номерного фонда данного типа становится главной предпосылкой к развитию внутреннего и въездного туризма.

Лучшим санаторно-курортным комплексом в третий раз признан «Mriya Resort & Spa» в Крыму – обладатель всемирной премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards.

Ведущий мировой курорт для отдыха еще и «Лучший оздоровительный курорт» мира – с 2017 года. «Mriya Resort & Spa» открыт в 2014 году, он занимает территорию в 27 гектаров, на которой помимо санаторно-курортного комплекса на 422 номера и вилл построен винно-дегустационный комплекс, включающий в себя винодельню, школу сомелье, школу виноделия, винный ресторан и сыроварню. Концепцию и детали проекта «Mriya Resort & Spa» разрабатывал знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер, победитель Императорской и Притцкеровской премий.

Сбербанк инвестировал в строительство комплекса 300 млн долларов. Он же является и единственным владельцем отеля. Средняя загрузка «Mriya Resort» в 2018 году составила 83%.

Лучшие из лучших

Санкт-Петербург назван лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards. Наша «Северная Венеция» оказалась сильнее Амстердама, Барселоны, Берлина, Эдинбурга, Стамбула, Лиссабона, Лондона, Парижа, Порту, Йоркшира, Рима, Флоренции и Венеции. Петербургский Rossi Boutique Hotel & Spa является лучший бутик-отелем, Corinthia Hotel St. Petersburg отметили как лучший отель для конференций, лучшим в России спа-центром в гостинице второй год подряд посчитали Luceo Spa отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. В Крыму также есть великолепные пятизвездочные отели: «Крымский бриз» и «Вилла Елена», также четырехзвездочный «Интурист» в Ялте. Главный конкурент отельного бизнеса Крыма – частный сектор. В прошлом году Крым посетило около шести миллионов туристов, из них один миллион – это бизнес-туристы, прилетевшие в Симферополь на день-два. Из оставшихся пяти миллионов человек половина разместились в частном секторе, в котором есть предложение во всех сегментах, включая люксовые частные виллы.

В России премия Travelers’ Choice присуждена в номинации «Отели по лучшей цене» гостиницам «SmolinoPark» в Челябинске, «Старый Невский», «Петервиль» (Санкт-Петербург), мини-гостиница «Иоанн Васильевич» (Ярославль) и «Винтаж» (Калуга). Пользователи сайта TripAdvisor назвали эти отели лучшие по показателю «цена-качество».

Для повышения конкурентного преимущества курортным отелям необходимо развивать инфраструктуру, модернизировать материально-техническую базу, внедрять инновационные технологии, повышать квалификацию персонала, формировать уникальные гостиничные продукты, включающие отдых, оздоровительные услуги и экскурсионные программы, учитывать потребности целевой группы потребителей и гибко адаптировать тарифную политику с учетом спроса и сезонности.