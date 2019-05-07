Рынок труда Z: что изменится, когда миллениалы станут боссами

«Поколение Z» уже сегодня работает практически во всех отраслях, они приходят на стажерские программы и программы развития. Это значит, что уже примерно через шесть лет миллениалы займут руководящие посты в крупных компаниях. Каковы карьерные амбиции «некстов» и чего от них ожидать, рассуждает Дмитрий Еныгин, доцент кафедры иностранных языков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Кто такие

«Поколение Z» транслирует в своем поведении ценности, сформированные под влиянием важных исторических и социальных событий. С одной стороны, трудный период распада СССР, который отражается в крайней категоричности представителей данного поколения. С другой стороны, это жизнь в диджитал эру, вырабатывающая навыки эффективной обработки цифровой информации в максимально сжатые сроки.

Для того, чтобы иметь представление о том, какие ожидания у «поколения Z» от работы и от руководства компанией мы сформировали случайную выборку из 320 студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова в возрасте от 18 до 23 лет.

Им были заданы вопросы, которые касались их видения компании будущего и их ожиданий от работы на руководящих должностях. Около 84% опрошенных отметили, что в компаниях будущего так или иначе сотрутся иерархические аспекты и общение между руководителем и подчиненными станет более демократичным. Это отразится в первую очередь на режиме рабочего дня, главной характеристикой которого станет отказ от графиков и расписаний, и, самое главное, – совещаний в формате face-to-face. И это не удивительно, принимая во внимание тотальное онлайн присутствие поколения Z.

Уход в диджитал

Цифровизация всех сфер жизни, за которую так выступают миллениалы, отразится и на том, как они будут формировать деятельность различных процессов внутри компании. Так, 91% респондентов подтверждают необходимость перехода от бумажных форм документации к электронным. Это всего лишь малая толика от упомянутых предложений, которые можно объединить одним утверждением – представители поколения Z выступают за создание в организации уникальной информационной среды, которая бы объединяла чаты с системой управления проектами, прозрачно отображающей текущий статус рабочих проектов, задачи каждого из сотрудников и степень их выполнения.

Поощрение как смысл работы

Интересным моментом стало то, что некоторые из принявших участие в опросе сделали акцент на особой роли наград. Акцент на поощрении является отличительной чертой данного поколения – опрошенным нужно понимать, что после успешного выполнения задач они получат вознаграждение. Причем не всегда это финансовый бонус, уже сегодня существует огромное количество компаний, которые разработали собственные рычаги поощрения (система выдуманных должностей в «Яндексе» и т.п.).

Геймификация рутины. Более 77% опрошенных отметили геймификацию как один из навыков руководителя будущего и заявили, что, будучи таковыми, они бы особый акцент делали на развитии интереса у сотрудников, превращая рутинные задачи в интересные мотивационные задания. Около 45% респондентов подчеркнули необходимость в изменениях внутри действующих компаний.

Быть главным

Большинство респондентов отметили, что на позиции руководителя они бы внедрили онлайн технологии в различные области деятельности организации. Например, обсуждение рабочих вопросов в общем чате в одном из мессенджеров или в чате в бэкап-офисе компании, аргументируя это как способ экономии времени, которое можно продуктивно потратить на решение поставленных перед сотрудниками задач.

Также 90% принявших участие в опросе подчеркнули, что они бы руководили своей компанией по принципу онлайн трансляции на весь мир через популярные социальные сети, так как это было бы интересно для начинающих специалистов и дало бы возможность показать им, как компания устроена изнутри.

Система требует изменения HR

Большинство опрошенных выступили за особый упор на развитие HR-служб в компаниях. Так как для современного поколения комфорт на рабочем месте носит ключевой характер и, если их что-то не устраивает в организации, то они без всякого страха готовы менять с легкостью места работы. Вполне ожидаемо, что это может привести к повышенной текучести кадров и главное – к оттоку талантливой молодежи.

Новый порядок

Несмотря на кажущуюся фривольность в ответах опрошенных, в них есть толк, так как представители поколения Z выступают не за анархию, а за эффективное структурирование собственной жизни так, чтобы максимально приносить пользу самому себе, среде, в которой этот человек работает и в целом миру. В этом, конечно, есть немалая доля юношеского романтизма, но, тем не менее, уже сейчас стартапы миллениалов заметно отличаются в корпоративной культуре и управлении от представителей традиционного бизнеса.