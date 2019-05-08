Сделаем это по-быстрому: плюсы и минусы Системы быстрых платежей

В феврале 2019 года Банк России запустил Систему быстрых платежей (СБП). Несмотря на разрекламированные преимущества отечественные банки неохотно присоединяются к новшеству, а глава Сбербанка вообще выступает против внедрения СБП. Максим Марков, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, в чем плюсы и минусы Системы быстрых платежей и почему нервничает Герман Греф.

Все банки в гости к нам

Суть СБП состоит в том, что клиенты разных банков могут совершать денежные переводы и переводить деньги из банка в банк на любые счета по номеру телефона или по другому простому идентификатору (адресу электронной почты, QR-коду, аккаунту в социальной сети и т.д.). При этом время совершения одного перевода не должно превышать 15 секунд, а сами платежи можно совершать круглосуточно в течение всего года. Единственным ограничением для платежей через СБП является максимальная сумма одной операции, установленная Банком России в размере 600 тысяч рублей.

На начальном этапе работы планировалось подключение 12 кредитных организаций: Промсвязьбанка, СКБ-Банка, Тинькофф Банка, «Ак Барс» банка, Росбанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Киви Банка, Совкомбанка и РНКО «Платежный центр». На практике возможность отправки/получения переводов внедрили не все. ЦБ планирует подключение к своей системе, как минимум, всех системно значимых банков. Кроме того, в дальнейшем планируется расширить и перечень клиентов, которые могут использовать данную систему в своих целях. В настоящее время она функционирует в режиме С2С, то есть позволяет переводить средства физическими лицами и между различными счетами физического лица.

Герман Греф против

Такая система не является новой и для нашей страны. Ее прообраз успешно функционирует в Сбербанке, клиенты которого могут переводить деньги пользователям приложения «Сбербанк онлайн» по привязанному к счету номеру телефона. Количество пользователей данного приложения в 2018 году превысило 40 миллионов человек, а среднее количество операций, совершаемых в день составило 15,3 миллиона.

Глава крупнейшей российской кредитной организации Герман Греф выступает против обязательного включения всех банков в СБП. Массовое подключение к новой системе лишает Сбербанк монопольного положения на рынке, а вместе с этим и ряда преимуществ:

деньги, переводимые через «Сбербанк-онлайн», как правило, не уходят из банка, а остаются внутри него; Сбербанк зарабатывает немалые комиссии (переводы внутри одного региона осуществляются бесплатно, а комиссия за перевод в другие субъекты РФ или в другие банки составляет один процент от суммы переводы — максимум 1000 рублей).

Переводы через СБП могут быть существенно дешевле переводов через «Сбербанк онлайн». В 2019 году плата Банком России на переводы через СБП не взимается совсем, а в 2020 году не превысит шести рублей в зависимости от суммы операции. Таким образом, у банков-участников СБП будет широкая возможность для ценовой конкуренции.

Пятна на солнце

Активное и массовое внедрение СБП сделает мгновенные платежи доступными во всех смыслах, что обеспечит дальнейшее увеличение доли безналичных расчетов. По итогам 2018 года она составила 55%, а к концу 2019 года (за счет внедрения СБП) может вырасти до 66%.

Но как любая новая система, она не лишена недостатков.