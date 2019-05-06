С небес на землю: что будет с рублем и тенге на фоне падения цен на нефть?

С конца декабря прошлого года цены на нефть продемонстрировали мощное ралли. С 25 декабря по 25 апреля цена североморской смеси Brent подорожала с $51 до $75 за баррель, или на 47%. Росту цены нефти рынок обязан сразу нескольким факторам. Во-первых, это исполнение участниками сделки ОПЕК+ обязательств по сокращению добычи нефти, в марте выполнение сделки ее участниками приблизилось к 100%.

Во-вторых, это антииранское нефтяное эмбарго, и вторичные санкции, запрет третьим странам покупать нефть в этой стране. В-третьих, высокий мировой спрос, и в-четвертых, сокращение предложения нефти в Венесуэле из-за санкций США и в Ливии из-за внутреннего военного конфликта.

Однако чем сильнее растут цены на нефть, тем больше будут активизироваться производители сланцевой нефти в США и увеличивать предложение. Поэтому временно пропавший с рынка избыток предложения при сохранении цены на нефть выше $70 за баррель в течение нескольких месяцев может восстановиться вновь. По прогнозу ОПЕК, в 2019 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,24 млн. б/с, а мировое предложение может вырасти на 2,18 млн. б/с. Следовательно, избыток предложения нефти в 2019 году по-прежнему будет присутствовать на рынке.

Если участники соглашения ОПЕК+ в июне текущего года откажутся от продления сделки, то во втором полугодии и даже в конце первого полугодия текущего года на нефтяном рынке можно будет увидеть коррекцию вниз.

Уже 2 мая нефть достаточно просела, протестировав уровень $69,5 за баррель марки Brent. Во время этого снижения цена «черного золота» пробила важную область поддержки в районе $70,5 и обновила минимумы с 5 апреля. При этом, теоретически, при продолжающемся давлении «медведей» нефти открыта дорога для снижения в направлении $66 за баррель Brent. Это значит, что рубль и тенге, как две крупнейшие валюты ЕАЭС, привязанные к нефти, могут выйти с потерями после Дня Победы. К окончанию праздников доллар может разогнаться до 66 рублей и 385 тенге.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»