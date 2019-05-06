Прогноз курса доллара на май 2019 года

По данным голосования на сайте информационного агентства Finam.ru, пользователи портала ожидают, что в течении мая доллар немного укрепится по отношению к рублю – 64,47 руб./S на вечер 29 апреля до 65,22 руб./$ на 31 мая.

Разворот ФРС США к более мягкой монетарной политике с начала текущего года создал условия для возвращения нерезидентов на отечественные долговые площадки и способствовал укреплению курса российской валюты, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. В настоящий момент основными факторами, выступающими на стороне рубля, по его мнению, являются высокие цены на нефть, а также умеренно-позитивная конъюнктура на внешних финансовых рынках. При этом экономика России достаточно устойчива к внешним шокам, однако на пути более сильного укрепления российской валюты по-прежнему стоит бюджетное правило, а также время от времени возникающая санкционная риторика, которая будет оказывать давление на курс рубля. «При сохранении умеренно-позитивных настроений на мировых финансовых и сырьевых площадках российская валюта проведет май в диапазоне 64-66 по отношению к доллару и 72-74 к евро», - прогнозирует Сергей Дроздов.

Старший вице-президент «Московского кредитного банка» Эрик де Бошам ожидает, что в первой половине мая курс доллара немного повысится, до уровня 65-66 руб./$ (за евро при этом будут давать 73-74 руб.), а к концу месяца может несколько снизиться. Схожий прогноз дают эксперты Альфа-Банка: там считают, что в мае рубль может опуститься и доллар будет стоить 65,5 руб. «До конца апреля рубль консолидируется в районе 64,20 и в мае продолжит ослабление до 65,15 руб.», - полагает главный инвестиционный стратег компании ITI Capital Искандер Луцко.

«Возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июне, вероятно, будет оказывать поддержку российской валюте за счет увеличения спроса на российские ОФЗ», - не соглашается с коллегами экономист «Нордеа Банк» Татьяна Евдокимова.

Сформировавшийся в начале марта тренд на укрепление, по всей видимости, близок к своему исчерпанию, полагает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В частности, рубль уже практически полностью отыграл такие драйверы, как локальное снижение санкционных рисков после публикации законопроекта DASKA-2019 и сообщений об «усталости» Конгресса США от антироссийских санкций, сезонное сокращение внешних платежей и carry trade нерезидентов в ОФЗ на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний - эти играющие на стороне рубля факторы почти полностью отыграны и заложены в текущий курс. «Мы считаем, что переломным моментом на валютном рынке станет разрешение торгового спора между США и Китаем. Соответствующие переговоры близятся к завершению, администрация Трампа, по слухам в СМИ, идёт на существенные уступки, чтобы добиться заключения соглашения уже в ближайший месяц. Соответственно, момент соглашения совпадет с годовым минимумом по доллару немногим выше 61 руб., после чего можно рассчитывать на умеренный рост USD/RUB с последующим формированием "боковика". В среднем по году полагаем, что курс доллара к рублю будет составлять 65 рублей за доллар», - прогнозирует Тимур Нигматуллин.

Эксперты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС, в свою очередь, отмечают, что в среднесрочной перспективе рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления в реальном выражении. «По нашим оценкам, в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля за доллар. По всей видимости, в 2019 г. при сохранении текущих мировых цен на нефть (~60 долл./барр.) и номинального курса рубля на уровне около 65 руб./долл. следует ожидать незначительного укрепления реального курса национальной валюты».