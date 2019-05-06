Азиатско-Тихоокеанский банк выплатил по 15 000 рублей победителям акции «13 премия»

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за первый квартал 2019 года. 14 клиентов банка получили денежные выплаты в размере 15 000 рублей. Принять участие в акции могли все держатели карт АТБ «Особый статус», получающие перечисления пенсионных, социальных выплат или заработную плату.

По условиям акции в течение квартала участники должны получать на карту регулярные социальные выплаты или начисление заработной платы, а также осуществить покупки с использованием карты на сумму не менее 6 000 рублей.

- От всей души поздравляем победителей традиционной «13 премии» от Азиатско-Тихоокеанского банка. Остальным клиентам мы также советуем активно пользоваться картой и принять участие в акции, ведь любая покупка, оплаченная с помощью карты, может принести 15 000 рублей. Уже в августе 2019 года мы подведем итоги за 2-й квартал, - отметил директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Акция «13 премия» проводится в Азиатско-Тихоокеанском банке с ноября 2016 года. За все время победителями акции стали 109 клиентов АТБ по всей территории присутствия банка.

Чтобы принять участие в акции, достаточно оформить и пользоваться бесплатной картой АТБ «Особый статус». Все держатели карты автоматически становятся участниками бонусной программы. Оформить карту может любой гражданин РФ, которому уже исполнилось 50 лет, либо у которого есть документально подтвержденное право на получение пенсии или социальных пособий. Карта дает возможность получать до 7 % годовых на остаток по счету; ею удобно оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться за товары в магазинах и аптеках (cash-back от суммы покупок в аптеках — 5 %); получать поощрительные 500 баллов (1 балл = 1 руб.) после первого зачисления пенсии, социальных пособий или зарплаты и другие привилегии.