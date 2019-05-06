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VIP-shopping в Rinascente для клиентов Альфа Private

6 мая 2019

Rinascente — мультибрендовый универмаг, состоящий из 10 этажей магазинов и являющийся одним из самых больших и популярных в Милане. Находясь на центральной площади знаменитого собора Дуомо, считается самой настоящей достопримечательностью города.

Специально для клиентов Альфа Private в Rinascente предусмотрены привилегии:

  • Персональный вип-шопер (русско- и англоговорящий на выбор клиента по предварительной записи)
  • Tax Free в размере 12%, в специально отведенном пространстве, если вы путешествуете группой
  • Бесплатная доставка покупок в отель
  • Бесплатная камера хранения для багажа во время шопинга
  • Оплата покупок на отдельной кассе
  • VIP-коридор Global Blue в аэропортах Malpensa и Fiumicino
  • Резерв столика в ресторане на завтрак, бранч, ланч, ужин или для проведения переговоров
  • Услуга визажиста или стилиста по предварительной записи

Предложение действительно с конца апреля до 31 декабря 2019 года при отплате покупок премиальными картами Visa Infinite или MasterCard World Elite Альфа-Банка.
Подробнее о предложении можно узнать у своего финансового советника.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо через своего финансового советника или самостоятельно за 48 забронировать время в private-client пространстве Rinascente.


/ СИА /
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