VIP-shopping в Rinascente для клиентов Альфа Private

Rinascente — мультибрендовый универмаг, состоящий из 10 этажей магазинов и являющийся одним из самых больших и популярных в Милане. Находясь на центральной площади знаменитого собора Дуомо, считается самой настоящей достопримечательностью города.
Специально для клиентов Альфа Private в Rinascente предусмотрены привилегии:
- Персональный вип-шопер (русско- и англоговорящий на выбор клиента по предварительной записи)
- Tax Free в размере 12%, в специально отведенном пространстве, если вы путешествуете группой
- Бесплатная доставка покупок в отель
- Бесплатная камера хранения для багажа во время шопинга
- Оплата покупок на отдельной кассе
- VIP-коридор Global Blue в аэропортах Malpensa и Fiumicino
- Резерв столика в ресторане на завтрак, бранч, ланч, ужин или для проведения переговоров
- Услуга визажиста или стилиста по предварительной записи
Предложение действительно с конца апреля до 31 декабря 2019 года при отплате покупок премиальными картами Visa Infinite или MasterCard World Elite Альфа-Банка.
Подробнее о предложении можно узнать у своего финансового советника.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо через своего финансового советника или самостоятельно за 48 забронировать время в private-client пространстве Rinascente.