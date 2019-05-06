Альфа-Банк опубликовал график проведения безналичных платежей с 30 апреля по 12 мая 2019 года

30 апреля, 6, 7, 8 мая платежи в интернет-банке проводятся в обычном режиме. В отделениях — в соответствии с тарифами банка и режимом работы.

1, 4, 5, 9, 10 и 11 мая проводятся только автоматически обработанные рублёвые и валютные платежи на счета получателей в Альфа-Банке. Внешние платежи не проводятся.

2, 3 и 10 мая проводятся автоматически обработанные рублёвые и валютные платежи на счета получателей в Альфа-Банке, а также автоматически обработанные внешние платежи в рублях. Внешние платежи в валюте не проводятся.

С 1 по 10 мая на счет вашей компании возможно зачисление внешних платежей.