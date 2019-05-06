Минстрой оценил метр. Цена квадратного метра жилья в Иркутской области на II квартал текущего года составила 42 319 рублей

Минстрой рассчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на II квартал 2019 года. Самым дорогим регионом снова стала Москва с 91 670 рублями за метр. Стоимость жилья в столице не меняется уже два года. Фото: ysia.ru

Цена квадратного метра жилья в Иркутской области на II квартал текущего года составила 42 319 рублей. С первого квартала данный показатель не изменился. В аналогичный период 2018 года квадратный метр жилья в Приангарье стоил 37 914 рублей.Серьезно увеличилась стоимость жилья на Дальнем Востоке. Как сообщает «Российская газета», цена метра на Камчатке выросла с 55,1 тысячи до 83 тысяч рублей, на Чукотке – с 43,3 тысячи до 57,2 тысячи, в Якутии – с 58,4 тысячи до 70,3 тысячи, в Хабаровском крае – с 50,6 до 59,9 тысячи рублей. Рост связан с исполнением поручения президента, который предписал разработать методику оценки стоимости жилья в ДФО.

Установленные минстроем цены средней рыночной стоимости метра используются для расчета размеров соцвыплат для граждан, приобретающих жильё за счет бюджета. Повышение стоимости метра на Дальнем Востоке изменило ТОП-3 самых дорогих регионов. Если в предыдущем квартале это были Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область, то теперь за столицей следуют Камчатка и Санкт-Петербург.