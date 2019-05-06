Страховщики Сбербанка и Фонд «Память поколений» проводят акцию ко Дню Победы

Компании «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» проводят благотворительную акцию, приуроченную ко Дню Победы. Часть премии с каждого страхового полиса, оформленного с 1 по 10 мая, компании перечислят в благотворительный фонд «Память поколений». Собранные средства будут направлены на оказание адресной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна.

В акции участвуют продукты «Страхование путешественников», «Защита дома» и «Защита карты» компании «Сбербанк страхование» и продукт «Защита близких ПЛЮС» компании «Сбербанк страхование жизни». Все эти продукты можно приобрести в офисах Сбербанка, а также в Сбербанк Онлайн и на сайтах страховых компаний, что особенно актуально в период праздников.

«Страхование путешественников» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховой полис соответствует требованиям визовых центров, его можно оформить на одну или многократные поездки в течение года. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. В покрытие можно включить: занятия активными видами спорта, возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения.

«Защита дома» — это комплексное решение, в рамках которого страховой защитой обеспечиваются отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника и т.д.), а также гражданская ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий.

«Защита банковских карт» покрывает риски фишинга (подделки платежной страницы в интернете) и скимминга (установки на банкоматы устройств, считывающих данные карты и PIN-код). Защита действует по всему миру. «Сбербанк страхование» компенсирует потери не только от несанкционированных операций по картам, но и возвращает деньги в случае ограбления или иных противоправных действий третьих лиц. Полис покрывает и такие редкие случаи, как подделка неизвестными лицами подписи в банке для снятия денег со счета или размагничивание карты.

«Защита близких ПЛЮС» — программа страхования от несчастного случая, включает в себя три варианта страхования на выбор: «Для семьи», «Для себя» и «Для детей». Каждый покрывает риски травм и получения инвалидности I и II групп в результате несчастного случая. Преимущества страхового полиса в том, что он действует даже за рубежом и при занятиях любительским спортом.