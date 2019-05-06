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Банк «Солидарность» проводит замену устаревших банковских карт на новые

6 мая 2019

Банк «Солидарность» сообщил, что в связи с переходом на новый технологический уровень развития  бесплатно проводит замену устаревших карт на новые современные карты привилегированного уровня.

Как узнать, что у вас карта, подлежащая замене?

Если на лицевой стороне карты отсутствует значок бесконтактной оплаты  (payWave, Бесконтакт), то необходимо заменить карту, сообщает пресс-служба банка.

Все держатели новых карт получают:

  • возможность бесконтактной оплаты (payWave, Бесконтакт);
  • снятие наличных в банкоматах абсолютно любых банков без комиссии на территории РФ;
  • возможность установить банковское мобильное приложение на операционные системы Android и iOS.

Для обмена карты на новую необходимо обратиться в дополнительный офис Банка, начиная с 17 мая 2019 года.

Банк обращает внимание, что действующие карты перестанут работать после 22:00 (время московское) 31 мая 2019 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 800 700 92 20 или на сайте банка www.solid.ru.


/ СИА /
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