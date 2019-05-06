Промсвязьбанк запустил онлайн-игру «Код Рагнарек»

Промсвязьбанк запустил онлайн-игру на основе скандинавской мифологии — «Код Рагнарек». Основой сюжета послужила скандинавская мифология и город Асгард: игроки должны либо спасти его, либо же уничтожить. Но героями новой саги смогут стать не все — для выполнения квестов пользователям необходимы навыки чтения и тестирования кода, знания математики и логики, а также умение без запуска кода понять, что он сделает и что произойдет, не используя компилятор.

Чтобы войти в мифы и легенды, пользователям нужно выбрать одну из двух сторон — «Силы света» или «Силы тьмы», а также пройти три уровня заданий. Отличие игры состоит в том, что квесты для каждого участника уникальны и формируются заново с новым входом с помощью математических моделей. Для сравнения уровня своего мастерства с возможностями других участников также будет действовать система ренкинга — результаты игроков будут оценены по скорости прохождения заданий.

Лучшим героям саги, которые успешно прошли все испытания Асгарда, будет предложено откликнуться на вакансии Промсвязьбанка в сфере ИТ.

«Промсвязьбанк как современный и активно развивающийся банк уделяет особое внимание ИТ-сфере. Перед нами стоят важные и масштабные задачи по трансформации банка, и для этого мы активно ведем набор высококвалифицированных специалистов в ИТ банка», — говорит директор дирекции информационных технологий Промсвязьбанка Сергей Пегасов.

«Поддержание HR-бренда для банка — стратегически важная задача, особенно в высококонкурентной сфере IT. Мы решили подойти к ней нестандартным путём игрового спецпроекта с заданиями для соискателей», — рассказывает Анатолий Шишкин диджитал-директор BeetL.

Игра «Код Рагнарек» была запущена в партнерстве с коммуникационным агентством BeetL, работающим на рынке маркетинговых и интегрированных коммуникаций более 17 лет.