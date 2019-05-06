Новости

Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»

6 мая 2019

Россельхозбанк запустил к майским праздникам традиционную акцию «Всем трудящимся». Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тыс. рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 1,5 млн рублей).

В рамках акции ставка для надежных клиентов Банка составляет от 9,9%* годовых, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 11%* годовых, для остальных клиентов – 13,5%* годовых.

Акция продлится до 30 июня 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов  АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка. 

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании