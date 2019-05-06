Связь-Банк провел лекции по финансовой грамотности для кадетов

Связь-Банк (группа ВЭБ) провел цикл лекций по финансовой грамотности для учащихся кадетских училищ России в разных регионах. Мероприятия проводились в рамках всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

В этом году впервые Связь-Банк уделил особое внимание воспитанникам кадетских училищ.

Первое лекционное занятие было проведено для учащихся 7-9 классов в Оренбургском президентском кадетском училище для формирования правильной финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами.





Также сотрудники Связь-Банка провели урок финансовой грамотности Пермского кадетского корпуса им. Ф.Кузьмина. Курсантам было предложено решить финансовые задачи в игровой форме. Самым активным вручили памятные монеты.

В ходе интерактивной беседы сотрудники регионального представительства Связь-Банка в доступной форме рассказали кадетам, как правильно распоряжаться личными финансами, грамотно их расходовать, на примерах из жизни объяснили, в чем разница между потребностями и желаниями. Кадеты в ответ задали интересующие их вопросы, как сохранить и приумножить финансы, как защитить свои сбережения от мошенников, и другие.

В других военных учебных заведениях прошли интерактивные видеолекции, финансовые викторины-квизы, практикумы, которые помогли сформировать представлений у учащихся о грамотном финансовом поведении при принятии различных финансовых решений, о возможностях повышения благосостояния с помощью разных финансовых инструментов.