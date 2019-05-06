Студенты ИГУ получат гранты по 500 000 рублей

Проекты студентов Иркутского государственного университета вошли в список, представленный для финансирования по программе «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса»). Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Размер каждого гранта – 500 000 рублей. Срок реализации проекта должен составлять не более двух лет. Победителями от Иркутского государственного университета стали третьекурсники факультета сервиса и рекламы.

По информации Управления информационной политики ИГУ, Павел Мымрин представил проект «Разработка виртуальной лаборатории для исследования радиоканала связи»:– Одна из важнейших научно-технических современных проблем включает задачи построения беспроводных сетей и обеспечения связи, когда одновременно с ростом числа подключаемых устройств и количества трафика повышаются требования к надежности и производительности систем. В ходе проекта будет разработан веб-ресурс – тренажер, который позволит школьникам и студентам получить практические навыки построения алгоритмов кодирования и декодирования информации, изучить методы борьбы с искажениями сигнала.

Зоя Воловикова представила проект «Разработка платформы гибридной реальности с открытым API». Предполагается создание тактильной мультимедийной платформы, которая сможет выполнять распознавание размещения и перемещения объектов на ней. Кроме того, комплекс сможет проецировать реакцию системы: изменение поведения цифровых объектов, отображаемых на стенде, в соответствии с определенными законами в системе, моделируемой на компьютере.

– Предлагаемое решение в случае его успешной реализации может оказаться чрезвычайно полезным для работы с разными образовательными активностями. Например, платформа может использоваться для освоения навыков программирования детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста, обучения людей с ограниченными возможностями, создания интерактивных научно-образовательных инсталляций с демонстрации поведения динамических систем, описываемых большими данными, а также применяться для инженерных соревнований в областях связанных с цифровыми реальностями: дополненной, виртуальной, смешанной. Проект может оказаться полезным специалистам медиасферы и сферы развлечений, дизайнерам и художникам.

Никита Громик представил проект «Разработка виртуальной лаборатории для отработки алгоритмов слежения за движущимися объектами»:

– Этот проект запланирован как методическое сопровождение ряда профилей олимпиады НТИ для школьников. Виртуальная лаборатория будет содержать цифровые модели спутника и радара, а также интерфейс для отладки собственных алгоритмов слежения радара за спутником.

В апреле Зоя Воловикова и Никита Громик в составе команды факультета сервиса и рекламы ИГУ выступали в финалах престижной Олимпиады Национальной технологической инициативы. По итогам, команда стала победителем в профилях «Прикладной искусственный интеллект» и «Технологии».