Миграция из Иркутской области за год сократилась в два раза

По предварительной оценке Иркутскстата, численность постоянного населения Приангарья на 1 апреля 2019 года составила 2396,6 тыс. человек и за квартал уменьшилась на 1150 человек за счет естественной и миграционной убыли.

По сравнению с январем-мартом 2018 г. число зарегистрированных родившихся уменьшилось на 9,4%, а умерших – на 3,8%. За три месяца 2019 года зарегистрировано 2518 браков и 1190 разводов. На 1000 браков пришлось 473 развода. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года браков зарегистрировано меньше на 25,7%, а разводов – на 57,6%.

Миграционные потоки складывались следующим образом:

Январь-март 2019 Справочно

январь-март 2018 число

прибывших число-

выбывших миграционный прирост (+), снижение(-) число

прибывших число-

выбывших миграционный прирост (+), снижение(-) Миграция 11213 11590 -377 14322 15069 -747 из нее:

в пределах России 9428 10948 -1520 13434 14420 -986 международная 1785 642 1143 888 649 239

По сравнению с январем-мартом 2018 года число прибывших сократилось на 21,7%, выбывших – на 23,1%, миграционная убыль сократилась на 370 человек (на 49,5%).

Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России. Международная миграция дала прирост как за счет прибывших из зарубежных стран так и из стран СНГ

