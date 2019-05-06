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Миграция из Иркутской области за год сократилась в два раза

6 мая 2019

По предварительной оценке Иркутскстата, численность постоянного населения Приангарья на 1 апреля 2019 года составила 2396,6 тыс. человек и за квартал уменьшилась на 1150 человек за счет естественной и миграционной убыли. 

По сравнению с январем-мартом 2018 г. число зарегистрированных родившихся уменьшилось на 9,4%, а умерших – на 3,8%. За три месяца 2019 года зарегистрировано 2518 браков и 1190 разводов. На 1000 браков пришлось 473 развода. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года браков зарегистрировано меньше на 25,7%, а разводов – на 57,6%. 
Миграционные потоки складывались следующим образом: 

 

Январь-март 2019

Справочно
январь-март 2018

число
прибывших

число-
выбывших

миграционный прирост (+), снижение(-)

число
прибывших

число-
выбывших

миграционный прирост (+), снижение(-)

Миграция

11213

11590

-377

14322

15069

-747

   из нее:
 в пределах России

9428

10948

-1520

13434

14420

-986

 международная 

1785

642

1143

888

649

239

 

По сравнению с январем-мартом 2018 года число прибывших сократилось на 21,7%, выбывших – на 23,1%, миграционная убыль сократилась на 370 человек (на 49,5%). 
Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России. Международная миграция дала прирост как за счет прибывших из зарубежных стран так и из стран СНГ
 


/ СИА /
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