Миграция из Иркутской области за год сократилась в два раза

По предварительной оценке Иркутскстата, численность постоянного населения Приангарья на 1 апреля 2019 года составила 2396,6 тыс. человек и за квартал уменьшилась на 1150 человек за счет естественной и миграционной убыли.
По сравнению с январем-мартом 2018 г. число зарегистрированных родившихся уменьшилось на 9,4%, а умерших – на 3,8%. За три месяца 2019 года зарегистрировано 2518 браков и 1190 разводов. На 1000 браков пришлось 473 развода. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года браков зарегистрировано меньше на 25,7%, а разводов – на 57,6%.
Миграционные потоки складывались следующим образом:
|
|
Январь-март 2019
|
Справочно
|
число
|
число-
|
миграционный прирост (+), снижение(-)
|
число
|
число-
|
миграционный прирост (+), снижение(-)
|
Миграция
|
11213
|
11590
|
-377
|
14322
|
15069
|
-747
|
из нее:
|
9428
|
10948
|
-1520
|
13434
|
14420
|
-986
|
международная
|
1785
|
642
|
1143
|
888
|
649
|
239
По сравнению с январем-мартом 2018 года число прибывших сократилось на 21,7%, выбывших – на 23,1%, миграционная убыль сократилась на 370 человек (на 49,5%).
Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет оттока населения в другие регионы России. Международная миграция дала прирост как за счет прибывших из зарубежных стран так и из стран СНГ