Погружение в финансовую грамотность в виртуальной реальности

30 апреля Байкальский банк ПАО Сбербанк для участников итогового мероприятия V Всероссийской недели финансовой грамотности в библиотеке им. И.И.Молчанова-Сибирского провел обучение азам финансовой грамотности с помощью виртуального учебного фильма.

Цикл мероприятий, направленных на повышение качества знаний школьников и молодежи, организаторы акции завершили в форме финансовой игры, в которой приняли участие 6 команд студентов от иркутских ВУЗов. Одним из туров состязания, прошедшего в крупнейшей библиотеке Иркутска, стала викторина. Игроки сначала погрузились в виртуальную атмосферу от Сбербанка, а затем прошли тестирование полученных знаний.

Специальное VR-оборудование сотрудники Байкальского банка начали использовать в 2019 году для презентации различных продуктов и сервисов, одним из них является учебный фильм по финансовой грамотности, созданный специально для детей и студентов. В легкой игровой форме, с эффектом реального присутствия, зритель узнает актуальную информацию об условиях применения банковской карты, возможностях управления личными денежными средствами, практические советы по ведению бюджета.

Викторина от Сбербанка принесла студенческим командам дополнительные баллы к победе, все участники финансовой игры получили от банка призы.

Справка: Неделя финансовой грамотности ежегодно проводится в России по инициативе Министерства финансов РФ. ПАО Сбербанк является одним из наиболее активных партнеров акции. В 2018 г. в образовательных мероприятиях Сбербанка приняли участие более 2 млн. детей и студентов. Цель проекта – повышение мотивации юного поколения к изучению финансовой грамотности, содействие в получении знаний и навыков в рамках проводимых мероприятий.