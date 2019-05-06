Жители Приангарья в 2018 году оплатили банковской картой в интернете товаров и услуг на 70 млрд рублей

Жители Иркутской области в 2018 году воспользовались банковской картой для оплаты товаров и услуг Интернете более 45 млн раз. Объем таких операций достиг 70 млрд рублей. По информации Отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России, это в 1,4 раза больше чем в 2017 году. Фото: cardsbanking.ru

«Онлайн-покупки удобнее, чем традиционные походы по магазинам. Большой ассортимент товаров торговых организаций в интернете, а также, в некоторых случаях, и выгодные ценовые предложения привлекают все больше жителей региона, – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук. – Так, количество платежей банковской картой, совершенных в интернете, за год выросло на 28%». Всего иркутяне в прошлом году с помощью банковских карт совершили около 579 млн безналичных операций. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности – выбирать безопасные сайты, не хранить все средства на одной банковской карте, а также устанавливать и обновлять антивирусные программы на всех своих устройствах с выходом в Интернет, добавил Игорь Коржук.