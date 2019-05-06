Иркутск вошел в ТОП-3 городов Сибири по динамике вакансий в производственной сфере

Производственные рабочие и инженерные специальности постепенно возвращают себе популярность. Где сейчас нужны кадры для производственной сферы и какие специалисты получают больше всех, в исследовании HeadHunter.
Производственные специальности снова в тренде
Популярность вакансий в сфере производства и промышленности растет. Соискатели размещают больше резюме, а работодатели активно ищут кадры – последние три года количество вакансий в сфере производства растет и составляет сейчас 11% от всего рынка.Примерно такая же доля вакансий во всех крупнейших городах Сибири. Например, самая большая доля, в 13% в первом квартале этого года была в Барнауле, Томске и Кузбассе, 12% в Омске, 11% – в Новосибирске, по 10% в Красноярске и Иркутске.
Если же посмотреть не только миллионники, но и всю Сибирь, то самая высокая динамика по приросту вакансий была в Кузбассе (+97%), на второй строчке уже Омск (+63%), третьей- Иркутск (+59%). Затем в порядке убывания: Красноярск (+54%), Барнаул (+52%), Новосибирск (+46%) и Томск (+44%).
Кто ищет работу в производстве и кого ждут работодатели
Конкуренция в сфере производства в два раза ниже, чем среднее значение по рынку, — на одну вакансию здесь приходится в среднем три активных резюме. Для соискателей это очень умеренный уровень конкуренции, а для работодателей – даже сигнал небольшого дефицита.Типичный соискатель в производственной сфере – мужчина (женщин всего 25–28%). Если на кадровом рынке в целом преобладают работники с опытом 6–9 лет, то в производстве примерно четверть соискателей – с опытом более 15 лет. Это проблема: сотрудникам в возрасте некому передать свои знания и опыт, так как молодежь не идет на заводы и в инженеры производственной сферы. Работников с опытом меньше года всего 5%.
При этом, соискатель из сферы производства, несмотря на довольно низкую конкуренцию, чувствует себя не очень уверенно. Кандидаты оценивают свое положение на рынке труда как умеренно негативное – эта тенденция сохраняется последние несколько лет. Причины той парадоксальной ситуации, что конкуренции вроде бы нет, но на самом деле она есть, в том, что работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, тогда как соискатели в основном не соответствуют ожиданиям. Представители старшего поколения не знакомы с новыми технологиями, но и программы вузов инженерной направленности морально устарели, поэтому выпускники уже не соответствуют требованиям современных реалий.
Зарплаты: кто зарабатывает больше всех в столице и регионах
Уровень зарплат в производственной сфере понемногу растет. Так, в 2014 году средний совокупный доход в регионах составлял 42 200 рублей, а в 2018-м – 45 500. В топе рейтинга по размеру средней зарплаты – фармацевтика (47 100 рублей). Внизу рейтинга – производство текстиля, кожи, меха и изделий из них (24 400 рублей) и упаковка (22 800 рублей).«В регионах наблюдался небольшой провал в уровне зарплат в 2016 году – это отголоски кризиса, с последствиями которого региональным компаниям было сложно справиться. Последние три года виден небольшой рост зарплат в сфере производства – эта тенденция сохраняется», – говорит Мария Игнатова, руководитель Службы исследований HeadHunter.
Размер средней зарплаты отличается не только по разным сферам производства, но и по регионам. Выше всего он в Москве (57 000 рублей), а самый низкий показатель – у Ижевска, где средняя зарплата составляет всего 20 000 рублей.
В Сибири самые высокие зарплатные предложения в производственной сфере у соискателей Иркутска, Красноярска и Новосибирска. А вот зарплатные ожидания (вознаграждение, которое соискатели указывают в резюме) выше всего опять у жителей Иркутска, замыкают тройку лидеров жители Кемерово и Красноярска.
|
Регион
|
Предложение
|
Ожидание
|
Новосибирск
|
46 600
|
48 700
|
Красноярск
|
47 600
|
53 200
|
Омск
|
39 300
|
45 700
|
Иркутск
|
53 500
|
59 100
|
Барнаул
|
35 500
|
39 700
|
Кемерово
|
44 400
|
55 200
|
Новокузнецк
|
38 800
|
49 800
|
Томск
|
42 900
|
50 400
Зарплатные ожидания в столице и регионах тоже отличаются. Так, в Москве на доход до 30 000 рублей готовы согласиться только 3% соискателей, а в регионах — 22%. На зарплаты выше среднего столичные работники также претендуют активнее специалистов из регионов — 27% против 12% для зарплат 60 000 — 80 000 рублей.
Снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства согласны 44% работников производственной сферы. При этом более половины респондентов готовы рассматривать варианты подработки помимо основной работы.
Исследование проводилось 22 – 30 апреля 2019г.
HeadHunter – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 200 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 30 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 450 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.