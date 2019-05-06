Иркутск вошел в ТОП-3 городов Сибири по динамике вакансий в производственной сфере

Производственные рабочие и инженерные специальности постепенно возвращают себе популярность. Где сейчас нужны кадры для производственной сферы и какие специалисты получают больше всех, в исследовании HeadHunter.

Производственные специальности снова в тренде

Популярность вакансий в сфере производства и промышленности растет. Соискатели размещают больше резюме, а работодатели активно ищут кадры – последние три года количество вакансий в сфере производства растет и составляет сейчас 11% от всего рынка.Примерно такая же доля вакансий во всех крупнейших городах Сибири. Например, самая большая доля, в 13% в первом квартале этого года была в Барнауле, Томске и Кузбассе, 12% в Омске, 11% – в Новосибирске, по 10% в Красноярске и Иркутске.

Если же посмотреть не только миллионники, но и всю Сибирь, то самая высокая динамика по приросту вакансий была в Кузбассе (+97%), на второй строчке уже Омск (+63%), третьей- Иркутск (+59%). Затем в порядке убывания: Красноярск (+54%), Барнаул (+52%), Новосибирск (+46%) и Томск (+44%).

Кто ищет работу в производстве и кого ждут работодатели

Конкуренция в сфере производства в два раза ниже, чем среднее значение по рынку, — на одну вакансию здесь приходится в среднем три активных резюме. Для соискателей это очень умеренный уровень конкуренции, а для работодателей – даже сигнал небольшого дефицита.Типичный соискатель в производственной сфере – мужчина (женщин всего 25–28%). Если на кадровом рынке в целом преобладают работники с опытом 6–9 лет, то в производстве примерно четверть соискателей – с опытом более 15 лет. Это проблема: сотрудникам в возрасте некому передать свои знания и опыт, так как молодежь не идет на заводы и в инженеры производственной сферы. Работников с опытом меньше года всего 5%.

При этом, соискатель из сферы производства, несмотря на довольно низкую конкуренцию, чувствует себя не очень уверенно. Кандидаты оценивают свое положение на рынке труда как умеренно негативное – эта тенденция сохраняется последние несколько лет. Причины той парадоксальной ситуации, что конкуренции вроде бы нет, но на самом деле она есть, в том, что работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, тогда как соискатели в основном не соответствуют ожиданиям. Представители старшего поколения не знакомы с новыми технологиями, но и программы вузов инженерной направленности морально устарели, поэтому выпускники уже не соответствуют требованиям современных реалий.

Зарплаты: кто зарабатывает больше всех в столице и регионах

Уровень зарплат в производственной сфере понемногу растет. Так, в 2014 году средний совокупный доход в регионах составлял 42 200 рублей, а в 2018-м – 45 500. В топе рейтинга по размеру средней зарплаты – фармацевтика (47 100 рублей). Внизу рейтинга – производство текстиля, кожи, меха и изделий из них (24 400 рублей) и упаковка (22 800 рублей).«В регионах наблюдался небольшой провал в уровне зарплат в 2016 году – это отголоски кризиса, с последствиями которого региональным компаниям было сложно справиться. Последние три года виден небольшой рост зарплат в сфере производства – эта тенденция сохраняется», – говорит Мария Игнатова, руководитель Службы исследований HeadHunter.

Размер средней зарплаты отличается не только по разным сферам производства, но и по регионам. Выше всего он в Москве (57 000 рублей), а самый низкий показатель – у Ижевска, где средняя зарплата составляет всего 20 000 рублей.

В Сибири самые высокие зарплатные предложения в производственной сфере у соискателей Иркутска, Красноярска и Новосибирска. А вот зарплатные ожидания (вознаграждение, которое соискатели указывают в резюме) выше всего опять у жителей Иркутска, замыкают тройку лидеров жители Кемерово и Красноярска.

Регион Предложение Ожидание Новосибирск 46 600 48 700 Красноярск 47 600 53 200 Омск 39 300 45 700 Иркутск 53 500 59 100 Барнаул 35 500 39 700 Кемерово 44 400 55 200 Новокузнецк 38 800 49 800 Томск 42 900 50 400





Зарплатные ожидания в столице и регионах тоже отличаются. Так, в Москве на доход до 30 000 рублей готовы согласиться только 3% соискателей, а в регионах — 22%. На зарплаты выше среднего столичные работники также претендуют активнее специалистов из регионов — 27% против 12% для зарплат 60 000 — 80 000 рублей.

Снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства согласны 44% работников производственной сферы. При этом более половины респондентов готовы рассматривать варианты подработки помимо основной работы.

Справка:



Исследование проводилось 22 – 30 апреля 2019г.



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