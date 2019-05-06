Ипотечный портфель банка «Открытие» в Иркутской области превысил 500 млн рублей

С начала 2019 года портфель ипотечных кредитов банка «Открытие» в Иркутской области вырос на 83 млн рублей (+17%)). По данным на 1 апреля 2019 года он составил 565 млн рублей.

За 1 квартал 2019 года банк выдал в регионе 57 ипотечных кредитов на 125 млн рублей. Отмечается рост средней суммы и сроков по ипотечным кредитам. По итогам 1 квартала она составила 2,3 млн рублей. Увеличился и средний срок, на который сегодня заемщики оформляют ипотечный кредит, – он составляет 15 лет. Этот процесс является общероссийской тенденцией в ипотечном кредитовании. Увеличение срока кредита связано с ростом средней суммы кредита: чем больше сумма, тем дольше ее приходится возвращать.

Фактором, который может ограничить дальнейший рост объемов ипотечного кредитования в 2019 году, выступает рост ипотечных ставок. В настоящее время основные игроки уже стабилизировали ставки по ипотеке. В дальнейшем размер процентной ставки по ипотеке будет зависеть от размера ключевой ставки ЦБ и макроэкономических условий в целом. При этом банк «Открытие» планирует существенно повысить объемы ипотечного кредитования в 2019 году, увеличив свою долю в выдачах и закрепившись в топ-5 ипотечных банков России.

«Мы рассчитываем на замедление роста ипотечного сегмента кредитного рынка в 2019 году вследствие негативного эффекта от накопленного повышения регулируемых ставок, из-за сохранения и даже усиления тенденции снижения реальных доходов населения и эффекта высокой базы (среднегодовой темп роста в 2018 году составил порядка 23%). Кроме того, возможный негативный эффект для ипотеки на первичном рынке жилья может возникнуть из-за внедрения с 1 июля правила эскроу-счетов для застройщиков. Определенный охлаждающий эффект на ипотечный рынок также может оказать повышение ЦБ РФ коэффициента риска по кредитам с относительно низким первоначальным взносом в начале 2019 года», - отмечает директор по макроаналитике КИБ банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.

Дмитрий Степаняк, заместитель управляющего банком «Открытие» в Иркутской области

«Но ипотека по-прежнему остается главным драйвером розничного кредитования. Программы, которые банк сегодня предлагает жителям Иркутска и области, сохраняют свою привлекательность как в целом по условиям кредитования, так и по размеру процентной ставки. Выдачи ипотеки начались в банке «Открытие» в регионе только в сентябре 2018 года, но мы видим, что ипотечные предложения нашего банка интересны иркутянам и позволяют им приобрести желаемую квартиру на тех условиях, которые для них доступны», - считает заместитель управляющего банком «Открытие» в Иркутской области Дмитрий Степаняк.

Банк «Открытие» — системообразующий универсальный банк. В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.